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Какие скидки будут в новом магазине Apple в Минске в день открытия
27.10.2019 13:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Первого ноября в торговом центре Dana Mall в Минске откроется новый магазин i-Store со статусом Apple Premium Reseller. В честь этого события первым посетителям предлагают скидки. Мы узнали, какие.
Устройства по сниженной цене будут продаваться в Dana Mall с первого по третье ноября. Но представители i-Store отмечают, что количество таких гаджетов ограничено, и предлагают заранее оформить предзаказ на своем сайте. Сделать это получится с завтрашнего дня.
Наушники
Ниже — цены этих гаджетов в других интернет-магазинах:
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Первого ноября в торговом центре Dana Mall в Минске откроется новый магазин i-Store со статусом Apple Premium Reseller. В честь этого события первым посетителям предлагают скидки....
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