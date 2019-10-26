Какие скидки будут в новом магазине Apple в Минске в день открытия

Источник материала: IT.Tut.by

Первого ноября в торговом центре Dana Mall в Минске откроется новый магазин i-Store со статусом Apple Premium Reseller. В честь этого события первым посетителям предлагают скидки. Мы узнали, какие.



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Устройства по сниженной цене будут продаваться в Dana Mall с первого по третье ноября. Но представители i-Store отмечают, что количество таких гаджетов ограничено, и предлагают заранее оформить предзаказ на своем сайте. Сделать это получится с завтрашнего дня.

Наушники AirPods можно будет купить за 329 рублей (минус 70 рублей от оригинальной цены), планшет iPad 2018 с 32 ГБ памяти без LTE-модема — за 699 рублей (минус 270 рублей), ноутбук MacBook Air (8/128 ГБ) — за 2299 рублей (минус 700 рублей). Приобрести устройства получится как одноразовым платежом, так и в рассрочку сроком до шести месяцев.

Ниже — цены этих гаджетов в других интернет-магазинах: