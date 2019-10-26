﻿ Какие скидки будут в новом магазине Apple в Минске в день открытия. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие скидки будут в новом магазине Apple в Минске в день открытия

27.10.2019 13:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Первого ноября в торговом центре Dana Mall в Минске откроется новый магазин i-Store со статусом Apple Premium Reseller. В честь этого события первым посетителям предлагают скидки. Мы узнали, какие.

Какие скидки будут в новом магазине Apple в Минске в день открытия
Изображение использовано в качестве иллюстрации

Устройства по сниженной цене будут продаваться в Dana Mall с первого по третье ноября. Но представители i-Store отмечают, что количество таких гаджетов ограничено, и предлагают заранее оформить предзаказ на своем сайте. Сделать это получится с завтрашнего дня.

Наушники AirPods можно будет купить за 329 рублей (минус 70 рублей от оригинальной цены), планшет iPad 2018 с 32 ГБ памяти без LTE-модема — за 699 рублей (минус 270 рублей), ноутбук MacBook Air (8/128 ГБ) — за 2299 рублей (минус 700 рублей). Приобрести устройства получится как одноразовым платежом, так и в рассрочку сроком до шести месяцев.

Ниже — цены этих гаджетов в других интернет-магазинах:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 100
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первого ноября в торговом центре Dana Mall в Минске откроется новый магазин i-Store со статусом Apple Premium Reseller. В честь этого события первым посетителям предлагают скидки....
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Безопасно ли стоять перед микроволновкой: отвечают американские специалисты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика