Безопасно ли стоять перед микроволновкой: отвечают американские специалисты

Источник материала: IT.Tut.by

Издание Live Science задалось воопросом, насколько близко можно стоять к микроволновке, пока там готовится пища, и может ли излучение из устройства причинить нам вред.



Фото: TUT.BY

Нам действительно стоит переживать об этом? Если кратко, то не совсем. По данным Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA), вред от «микроволнового излучения» фиксируется очень редко. Но если вы волнуетесь о своей безопасности, то можете принять определенные меры предосторожности.

Излучение от СВЧ-печи — это тип электромагнитного излучения. Электромагнитное излучение принимает различные формы, включая радиоволны, видимый свет, рентгеновские лучи и гамма-лучи.

Микроволновое излучение, как и радиоволны, представляет собой тип «неионизирующего излучения». Согласно информации Американского онкологического общества, микроволны не повреждают ДНК внутри клеток.

Теоретически микроволны способны нагреть ткани тела так же, как нагревают пищу, и на высоких уровнях мощности, согласно FDA, могут вызывать ожоги и повреждения глаз. Но эти виды травм крайне редки и обычно происходят, когда люди подвергаются воздействию большого количества излучения, «просачивающегося» сквозь отверстия в духовке, например, через зазоры в уплотнении, говорится в заявлении FDA.

Но волноваться не стоит: микроволновки изготавливаются с двумя системами блокировки, которые останавливают производство микроволн в момент открытия двери. Если одна система блокировки даст сбой, то устройство тут же прекратит работу. Так что если у устройства не повреждена дверь или уплотнение, поводов для беспокойства нет.

Но Агентство все равно советует следить за тем, чтобы дверь плотно закрывалась и не была повреждена. В качестве дополнительной меры предосторожности FDA рекомендует не прислоняться и не стоять долго прямо напротив микроволновой печи во время ее работы.

Что же касается травм от микроволновок, то наиболее распространенным способом получения травм у людей являются ожоги от прикосновения к горячим контейнерам или перегретым продуктам, а также от воздействия взрывоопасных жидкостей. FDA рекомендует людям соблюдать меры предосторожности при работе с горячими продуктами и напитками, приготовленными в микроволновых печах.

Агентство также предупреждает, что, когда вы используете микроволновую печь для нагрева воды в чашке, существует риск того, что вода станет «перегретой», то есть, она нагреется до точки кипения. Если чашку неаккуратно взять, то из нее может брызнуть горячая вода. Так что Агентство советует не превышать рекомендуемое время нагрева воды, как указано в руководстве по эксплуатации печи.

В общем, если не перегревать продукты и не пользоваться сломанной микроволновкой, вы будете в безопасности.