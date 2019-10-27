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Лаборантка из США отказалась от вакцинации и случайно заразила себя вирусом осповакцины

28.10.2019 09:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сотрудница лаборатории в Сан-Диего (США) случайно заразила себя вирусом осповакцины. Хотя это произошло еще в сентябре 2018 года, но информация о произошедшем стала известна только сейчас. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Morbidity and Mortality Weekly Report.

Лаборантка из США отказалась от вакцинации и случайно заразила себя вирусом осповакцины
Изображение: intrigue.ie

В сентябре 2018 года работница лаборатории в Сан-Диего проходила обучение для своей новой работы. Она должна была начать работать с вирусом осповакцины (VACV), и ей предложили в рамках охраны труда сделать вакцину против оспы на случай случайного заражения. Но сотрудница отказалась.

Всего спустя три месяца женщина вводила генетически модифицированную версию вируса в хвост лабораторной мыши и случайно ткнула себя в палец иглой.

Вирус осповакцины является частью семейства вирусов возбудителей-оспы, что включает натуральную оспу, смертельное заболевание, которое человечество официально ликвидировало в 1980 году. VACV применялся для создания вакцины против оспы, и до сих пор используется в лабораториях для доставки генов в биологические системы.

Получив травму, сотрудница тут же сообщила о произошедшем начальству и обратилась в отделение неотложной помощи.

Но это не избавило ее от весьма неприятных симптомов. Например, в отчете сообщается, что на 12-й день у нее была лихорадка (38,3 °C), опухшие лимфоузлы, недомогание, боль и отек пальца. Также медработники волновались по поводу инфекции суставов.

В качестве лечения женщина получила антитела к коровьей оспе (чтобы попытаться помочь ее иммунной системе бороться с вирусом), а также ингибитор вируса под названием тековиримат. Исследователи объяснили, что впервые использовали его при этом типе инфекции.

Хотя лихорадка и воспаление лимфатических узлов стихли в течение 48 часов после лечения, состояния пальца ухудшалось. К счастью, врачам удалось его спасти.

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Лаборантка из США отказалась от вакцинации и случайно заразила себя вирусом осповакцины

Авторы отчета приходят к выводу, что практиканты лаборатории, работающие с вирусами такого рода, должны знать о болезнетворных микроорганизмах, с которыми они работают, и обязательно понимать риски случайного укола иглой.

В этом случае работнику лаборатории пришлось взять четырехмесячный отпуск, чтобы убедиться, что она не распространила вирус, и признать, что она не в полной мере осознавала, что делала, когда отказывалась от предложенной ей вакцины.

 
 
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Сотрудница лаборатории в Сан-Диего (США) случайно заразила себя вирусом осповакцины. Хотя это произошло еще в сентябре 2018 года, но информация о произошедшем...
 
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