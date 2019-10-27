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В Беларуси начнет вещание телеканал о путешествиях по России
28.10.2019 10:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Министерство информации выдало разрешение на вещание на территории Беларуси телеканалу «Поехали». Об этом
В описании сказано, что «„ПОЕХАЛИ!“ — развлекательно‑познавательный телеканал, адресованный тем, кто хочет путешествовать по России, кто стремится больше узнать о стране, о природе разных регионов, о памятниках истории и культуры и, конечно, людях. В программах канала — свежая точка зрения на возможности, которыми располагает внутренний туризм, полезная информация о сервисе, маршрутах, экскурсиях и ценах. Слоган канала: „Впечатления — рядом!“».
Разрешение на распространение выдано сроком на 3 года.
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Министерство информации выдало разрешение на вещание на территории Беларуси телеканалу «Поехали». Об этом сообщается на сайте ведомства.
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