В Беларуси начнет вещание телеканал о путешествиях по России

Источник материала: IT.Tut.by

Министерство информации выдало разрешение на вещание на территории Беларуси телеканалу «Поехали». Об этом сообщается на сайте ведомства.



gorodkirov.ru

В описании сказано, что «„ПОЕХАЛИ!“ — развлекательно‑познавательный телеканал, адресованный тем, кто хочет путешествовать по России, кто стремится больше узнать о стране, о природе разных регионов, о памятниках истории и культуры и, конечно, людях. В программах канала — свежая точка зрения на возможности, которыми располагает внутренний туризм, полезная информация о сервисе, маршрутах, экскурсиях и ценах. Слоган канала: „Впечатления — рядом!“».

Разрешение на распространение выдано сроком на 3 года.