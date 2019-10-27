Американцы раскрыли, каким будет революционный патрон для винтовки будущего

Источник материала: IT.Tut.by

В американской прессе стали появляться сведения о том, каким станет новый 6,8-миллиметровый патрон для армии США. Это произошло после того, как три оружейных компании в рамках программы NGSW представили свои варианты винтовок под боеприпас этого калибра. Подробности сообщает military.com.



Телескопический боеприпас в полимерной гильзе. Фото: military.com

Основное преимущество, которым должен обладать 6,8-мм патрон перед существующим малоимпульсным 5,56×45 НАТО — возможность пробивать бронежилеты. Соответственно, пуля должна иметь высокую начальную скорость. Однако три компании, желающие заменить своей винтовкой карабин M4, разрабатывают свои собственные модели патронов. И долгое время не торопились делиться сведениями о них — чтобы конкуренты не узнали чего-нибудь лишнего.

Три компании, отобранные армией США для заключительной фазы конкурса NGSW, подошли к проблеме нового патрона следующим образом.

General Dynamics создавала 6,8-мм боеприпас с композитным корпусом в содружестве с компанией True Velocity. Директор по развитию бизнеса General Dynamics Дэйв Стоуффер заявил, что команда четко понимала — высокая начальная скорость означает высокое давление в стволе. Соответственно, требовалось произвести оружие, мало подверженное износу, и решить проблему преждевременного выхода деталей из строя. Отдельным вопросом была надежная экстракция гильз.

Именно для того, чтобы удачно разрешить эти проблемы, и была выбрана компоновка булл-пап, заявил Стоуффер. Более длинный ствол винтовки, который можно себе позволить с оружием такой схемы, позволяет обеспечить высокую начальную скорость при меньшем давлении.

Патрон для этого оружия, как рассказали оружейники, легче и короче винтовочного 7,62×51 НАТО, но имеет несколько больший диаметр.

Textron Systems работала в содружестве с Heckler & Koch и производителем боеприпасов Heckler & Koch. Результатом стал телескопический патрон (с пулей, утопленной в гильзу). Такая технология предполагает гильзы из пластика, а не латуни, что дает экономию массы в 30 процентов. Кроме того, по словам производителей, система оружия предполагает максимально эффективное отведение тепла при стрельбе — «тепло и пластик не любят друг друга».

Патрон также короче, чем 7,62×51, но из-за цилиндрической формы требует особых магазинов.



Патроны от Sig Sauer очень похожи на современный винтовочный боеприпас НАТО. Фото: military.com

Пол Снайдер, специалист компании Sig Sauer, разработал собственный 6,8-мм патрон, более традиционный, чем у конкурентов. Основание его сделано из нержавеющей стали, которая легче, чем латунь, и тоже обеспечивает экономию массы. За счет облегчения патрона, заявил Снайдер, можно увеличить навеску пороха в патроне и разогнать пулю до большей скорости.

Длина боеприпаса Sig Sauer такая же, как у 7,62×51, что позволяет использовать его с уже существующими магазинами, и производство патрона можно развернуть на станках, производящих винтовочные патроны НАТО сегодня.

6,8-мм боеприпасы для нового оружия будут производиться на заводе в Лейк Сити, штат Миссури. Сейчас на этом предприятии нельзя производить боеприпасы в полимерном корпусе, но время еще есть — армейские чиновники уже заявляли, что победитель среди патронов и оружия определится только в первом квартале 2022 года.