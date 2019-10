В США парня уволили из-за мема

Источник материала: IT.Tut.by

Коди Хидалго живет в городе Нью-Бостон (Мичиган, США). До недавнего времени он работал в компании Roman Stone Works, но его уволили. По словам молодого человека, это произошло из-за мема, который он опубликовал в социальной сети. Об этом сообщает Media Leaks.

Коди опубликовал такую картинку:

По словам парня, этот мем не понравился его начальнику Энди. Тот написал работнику сообщение (подтверждается скриншотом переписки), в котором говорил:

— Мы вовсе не зарабатываем доллар, пока ты все время сидишь в туалете. Почему бы тебе не остаться дома и какать там? Я не хочу играть в твои идиотские игры. Может, где-то есть компания, которая будет мириться с твоими играми, потому что я не собираюсь этого делать. Удачи!

— О чем ты говоришь?..

— Посмотри на свою страницу в Facebook, думаешь, об этом никто не узнал?

Коди попытался убедить начальника в том, что его пост — всего лишь шутка, которую тот мог опубликовать в свободное от работы время. Но, похоже, слова подчиненного не впечатлили Энди:

— Все из-за того, что я запостил смешной мем? В воскресенье? Когда я не на работе?

— Ты впутал работу в это всё в воскресенье.

— Так ты собираешься уволить меня из-за мема, который я запостил? Он вообще никак не относился к работе. Я постоянно делюсь в соцсетях вещами, которые кажутся мне смешными. Это мем, Энди, зачем ты устраиваешь все это из-за мема?

После того как Коди поделился перепиской в своих соцсетях, пост стал вирусным. Он набрал более трех с половиной тысяч лайков в Facebook и 45 тысяч в Twitter . Во многих комментариях молодому человеку посоветовали подать на своего работодателя в суд. Другие, напротив, полагали, что он легко отделался. Другие увидели в этом повод для шуток.

