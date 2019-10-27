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В США парня уволили из-за мема

28.10.2019 13:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Коди Хидалго живет в городе Нью-Бостон (Мичиган, США). До недавнего времени он работал в компании Roman Stone Works, но его уволили. По словам молодого человека, это произошло из-за мема, который он опубликовал в социальной сети. Об этом сообщает Media Leaks.

Коди опубликовал такую картинку:

В США парня уволили из-за мема

По словам парня, этот мем не понравился его начальнику Энди. Тот написал работнику сообщение (подтверждается скриншотом переписки), в котором говорил:

— Мы вовсе не зарабатываем доллар, пока ты все время сидишь в туалете. Почему бы тебе не остаться дома и какать там? Я не хочу играть в твои идиотские игры. Может, где-то есть компания, которая будет мириться с твоими играми, потому что я не собираюсь этого делать. Удачи!
— О чем ты говоришь?..
— Посмотри на свою страницу в Facebook, думаешь, об этом никто не узнал?

Коди попытался убедить начальника в том, что его пост — всего лишь шутка, которую тот мог опубликовать в свободное от работы время. Но, похоже, слова подчиненного не впечатлили Энди:

— Все из-за того, что я запостил смешной мем? В воскресенье? Когда я не на работе?
— Ты впутал работу в это всё в воскресенье.
— Так ты собираешься уволить меня из-за мема, который я запостил? Он вообще никак не относился к работе. Я постоянно делюсь в соцсетях вещами, которые кажутся мне смешными. Это мем, Энди, зачем ты устраиваешь все это из-за мема?

После того как Коди поделился перепиской в своих соцсетях, пост стал вирусным. Он набрал более трех с половиной тысяч лайков в Facebook и 45 тысяч в Twitter. Во многих комментариях молодому человеку посоветовали подать на своего работодателя в суд. Другие, напротив, полагали, что он легко отделался. Другие увидели в этом повод для шуток.

Босс: «Да как этот сотрудник смеет пользоваться туалетом?!»

Студенты, вот это мы и имеем в виду, когда советуем быть осторожными в Сети. Вы можете обеспечить себе проблемы не только из-за голых фоток или марксизма; серьезные начальники будут в бешенстве, если узнают, что вы какаете на работе.

Позже Энди связался с Коди и попросил его удалить пост. Он мотивировал это тем, что руководству постоянно поступают тролль-письма, высмеивающие ситуацию. Коди на это не согласился — ведь возвращать его на работу в Roman Stone Works не планировали.

 
 
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Коди Хидалго живет в городе Нью-Бостон (Мичиган, США). До недавнего времени он работал в компании Roman Stone Works, но его уволили. По словам молодого человека, это...
 
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