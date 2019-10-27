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В США парня уволили из-за мема
28.10.2019 13:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Коди Хидалго живет в городе Нью-Бостон (Мичиган, США). До недавнего времени он работал в компании Roman Stone Works, но его уволили. По словам молодого человека, это произошло из-за мема, который он опубликовал в социальной сети. Об этом
Коди опубликовал такую картинку:
По словам парня, этот мем не понравился его начальнику Энди. Тот написал работнику сообщение (подтверждается скриншотом переписки), в котором говорил:
— Мы вовсе не зарабатываем доллар, пока ты все время сидишь в туалете. Почему бы тебе не остаться дома и какать там? Я не хочу играть в твои идиотские игры. Может, где-то есть компания, которая будет мириться с твоими играми, потому что я не собираюсь этого делать. Удачи!
Коди попытался убедить начальника в том, что его пост — всего лишь шутка, которую тот мог опубликовать в свободное от работы время. Но, похоже, слова подчиненного не впечатлили Энди:
— Все из-за того, что я запостил смешной мем? В воскресенье? Когда я не на работе?
После того как Коди поделился перепиской в своих соцсетях, пост стал вирусным. Он набрал более трех с половиной тысяч лайков в
Позже Энди связался с Коди и попросил его удалить пост. Он мотивировал это тем, что руководству постоянно поступают тролль-письма, высмеивающие ситуацию. Коди на это не согласился — ведь возвращать его на работу в Roman Stone Works не планировали.
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Коди Хидалго живет в городе Нью-Бостон (Мичиган, США). До недавнего времени он работал в компании Roman Stone Works, но его уволили. По словам молодого человека, это...
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