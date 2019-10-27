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«Со второго класса изучаем Scratch». Беседуем с учительницей, получившей грант от Google

28.10.2019 14:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Людмила Рыбчинская — единственная учительница информатики в Беларуси, которая выиграла грант на 3500 евро от Google. Его вручили за проект Time to code («Время кодировать») — инициативу для детей из сельской местности, чтобы те могли в игровой форме изучить основы программирования и цифровых технологий. 42.TUT.BY побеседовал с педагогом о том, что сейчас изучают школьники.

«Со второго класса изучаем Scratch». Беседуем с учительницей, получившей грант от Google

Гранты Google и Europe Code Week — это часть миссии Grow with Google, направленной на создание «новых экономических возможностей для всех». В этом году поддержку от ИТ-гиганта получили 33 школы и некоммерческие организации из Европы.

Заявку из Беларуси подавали преподаватели из Борисова и Солигорска, а также Ассоциация «Образование для будущего», однако грант отправился именно в Негорельскую среднюю школу № 1 в Дзержинском районе.

Как сельские школьники изучают языки программирования

Несмотря на свое название, школа находится не в агрогородке Негорелое, а в расположенном поблизости поселке Энергетиков. Здесь же родилась и выросла Людмила Рыбчинская, которая 16 лет, с 2003 года, трудится учителем.

«Со второго класса изучаем Scratch». Беседуем с учительницей, получившей грант от Google

— Я выпускница Негорельской средней школы № 1, — рассказывает она. — После окончания школы поступила в Минский государственный высший радиотехнический колледж. Спустя шесть лет окончила его по специальности «программист-инженер-педагог».

На тот момент у меня уже появился маленький ребенок, муж часто ездил в командировки, так что я стала думать, чем же заняться. К счастью, в Негорельской школе появилось место педагога-организатора. И меня сюда взяли. Наверное, помнили, что в школе я была ответственной отличницей (улыбается). А спустя два года я стала преподавать информатику. Мне настолько это понравилось, что я тут и осталась.

Когда Людмила Михайловна начала преподавать, в классе информатики стояли компьютеры с ламповыми мониторами. Сегодня на их месте — современные ПК и ноутбуки, подаренные школе компанией «Гейм Стрим» по инициативе бывшей выпускницы. На них сельские ученики изучают облачные сервисы, WordPress, Wix, HTML, Scratch, Pascal и даже Python.

— Конечно, на уроках мы следуем программе Министерства образования: информатика ведется с шестого по одиннадцатый класс. Но факультативные занятия и кружки у меня со второго класса, — поясняет Людмила Рыбчинская.

Многие дети создают собственные проекты. Так, ученики делали сайт для школьной бизнес-компании по продаже туй, запускали собственный образовательный YouTube-канал, писали игры (например, один из мальчиков разработал на Delphi игру «Кто хочет стать миллионером»), создавали приложения и чат-боты. Сейчас ребята думают над мобильным приложением, нацеленным на улучшение экологии поселка: любой сможет устранить проблему, допустим, убрать мусор, и получить за это баллы, которые затем можно обменять на реальные бонусы от местного бизнеса.

Идеи в основном исходят от школьников, а Людмила Михайловна помогает с их изучением и оформлением.

«Со второго класса изучаем Scratch». Беседуем с учительницей, получившей грант от Google

— Дошкольники конструируют, разрабатывают алгоритмы: выкладывают шаги для робота, играют в простые настольные игры — это тоже входит в кодирование, — поясняет учитель. — Первоклашки также обучаются, играя, плюс мы задействуем задания, например, из российского образовательного ресурса «Урок цифры». Со второго класса составляем программы Scratch, а с шестого переходим к более серьезным языкам программирования.

Много заданий заимствуем на образовательной платформе Stepik. Так, я беру оттуда задания на Python: сначала решаю сама, чтобы разобраться, а потом уже проходим с ребятами. Но бывает, что дети могут прийти на занятие с идеей о своем проекте, тогда вместе сидим и разбираемся, как оптимально составить алгоритм для реализации идей.

Людмила Михайловна признается: конечно, невозможно изучить все на свете, приходится выделять основное.

— Например, недавно ребята ездили на областной конкурс по разработке компьютерных игр ПАТРИОТ.by. Ученик 11 класса Сергей Василевский писал программу «Разгадай Дзержинский край» на Unity, а семиклассник Никита Гладкий создал Android-приложение в App Inventer — викторину с несколькими уровнями «Моя Беларусь». Поэтому мы временно сосредоточились именно на этих направлениях.

Параллельно готовимся к олимпиаде по программированию, и 1 ноября будет областной этап республиканского конкурса инновационного и технического творчества Hi-tech. Туда отправится наш ученик восьмого класса Руслан, вот изучаем с ним сейчас HTML. Девочки поедут на соревнования по веб-графике, но здесь уже попроще, с Photoshop проблем нет, они молодцы.

— Как вы успеваете сами все это изучать и поддерживать нужный уровень знаний?

— Учусь по вечерам, — улыбается педагог. — Но в последнее время приходится меняться. Моему старшему сыну скоро будет 18 лет, он уже студент первого курса БГУИР. Но у меня есть и маленькая дочка, ей 2,5 года. Когда я уезжаю, например, на летний интенсив, то оставляю ее с бабушкой. Она теперь поняла, что меня не бывает дома, и по вечерам требует внимания только к себе. Так что нужно сначала ее уложить спать, а потом уже «делать уроки».

Письмо от Google и Неделя кода

«Со второго класса изучаем Scratch». Беседуем с учительницей, получившей грант от Google

Как Людмила Михайловна узнала про заявку Google? Здесь помогли предыдущие активности педагога.

С прошлого года школа участвовала в мероприятиях, которые организовывала ассоциация «Образование для будущего». Ее экс-директор Алена Мельченко теперь является куратором Людмилы Рыбчинской в проекте «Учитель для Беларуси». Весной она поделилась с учителем информатики ссылкой на страницу с заявкой о гранте Europe Code Week.

— Ранее той же ссылкой на Facebook поделился Максим Мачкасов — глава партнерств в регионе ЕМЕА в Google for Startups, он приезжал к нам на закрытие европейской Недели кода, — поясняет Людмила Рыбчинская. — Я спросила у Алены, есть ли смысл нашей школе подавать заявку на грант, на что та ответила: «Конечно, оформляйте проект». Впоследствии она мне помогала, консультировала по проекту.

В заявке Google следовало указать, какие учреждения будут участвовать и какие мероприятия планируют проводить. Важным условием было количество участников — минимум 500 человек в возрасте от 5 до 18 лет. Так как в Негорельской школе обучается 484 ребенка, к программе привлекли и старшие группы местного Центра развития ребенка — детсада (конечно, совсем малыши не кодировали на Python, им давали задания на конструирование и логику).

— Так у нас получилось задействовать нужные 500 человек, — рассказывает педагог. — Плюс еще в гранте Google уклон больше делался именно на детей из сельской местности и обучение девушек. Мы по всем этим параметрам подходили: я специально прописала в заявке, что до Минска нам ехать час и что наши дети не всегда могут туда попасть и заниматься теми же робототехникой и программированием.
В апреле подали заявку, а в июне пришел ответ: «Вы приглашены к участию в европейской Неделе кода. Если хотите, воспользуйтесь грантом».

Сейчас грант в размере 3500 евро регистрируется в департаменте. Затем его планируется направить на образовательные мероприятия и закупку робототехнических наборов, программное обеспечение, цветной принтер, призы детям, зарплату Людмиле Михайловне и другие необходимые для учебного процесса мелочи вроде канцелярских принадлежностей.

Одним из условий гранта было проведение Недели кода. В Негорельской школе она прошла с 5 по 20 октября. Малыши решали задания на логику и конструировали, а ребята постарше занимались кодированием в цвете, программировали на Pascal и Python, презентовали собственные проекты. Также проводились встречи с выпускниками школы, которые получают ИТ-профессии.

— В один из дней в школу приезжала учитель информатики Анастасия Кузавкова из гимназии Дзержинска с программируемыми робототехническими наборами Lego, проводила мастер-классы для учащихся начальных классов. Я сказала детям, что за счет гранта от Google мы скоро закупим себе такие же. На что мне ответили: «Ой, здорово, тогда будем все ходить на кружок». Ну посмотрим, — смеется учитель.

«Со второго класса изучаем Scratch». Беседуем с учительницей, получившей грант от Google
У дверей висит QR-код, ведущий на сайт школы

Мы не могли не спросить, не случится ли в будущем такое, что все дети поголовно станут айтишниками, что приведет к «девальвации» профессии.

— Не думаю, — ответила Людмила Михайловна. — Ведь у каждого свои интересы: кому-то больше нравится программирование, а кому-то интересен спорт, рисование, музыка или занятия в аграрных классах (они действуют на базе школы с 2018 года. — Прим. 42.TUT.BY). Каждый ребенок талантлив по-своему, и идеи каждого мы поддерживаем и помогаем развить.

— Сейчас есть мнение, будто дети «только в телефонах и сидят». Но ведь гаджеты могут приносить пользу и помогать в будущей профессии?

— Да, конечно. Просто надо направлять детей, чтобы они, например, на гаджете решали какую-нибудь логическую игру, а не просто смотрели мультфильмы или играли в стрелялку день напролет. Если родители видят, что их ребенок заинтересован, то они могут спросить у учителей, какие полезные дистанционные сайты подойдут их детям. Гаджеты можно сделать помощниками в процессе обучения.

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Теги: Минск
 
 
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Людмила Рыбчинская — единственная учительница информатики в Беларуси, которая выиграла грант на 3500 евро от Google. Его вручили за проект Time to code («Время...
 
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