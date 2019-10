Три заблуждения нобелевских лауреатов, которые принесли вред людям

Источник материала: IT.Tut.by

К сожалению, ученые такие же люди, как и мы, и могут заблуждаться. Например, Алексис Каррель, получивший в 1912 году Нобелевскую премию по медицине, верил в телепатию, евгенику и ясновидение. А Кери Маллис — обладатель Нобелевской премии по химии в 1993 году — считал, что астрология должна стать отраслью науки, и мечтал встретиться с инопланетянами. Некоторые из заблуждений титулованных изобретателей приносили реальный вред людям. 42.TUT.BY рассказывает о трех таких случаях.

Лайнус Полинг и витамин С





Лайнус Полинг — это американский химик, кристаллограф, лауреат двух Нобелевских премий: по химии (1954) и премии мира (1962), а также Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Он одним из первых попытался объединить квантовую физику и химию, положил начало молекулярной биологии и даже помог разгадать структуру ДНК, описав альфа-спираль, входящую в структуру белка. Кроме того, ученый активно участвовал в движении против атомной бомбы.

К сожалению, у Лайнуса бывали и провалы. Так, в 1953 году он написал статью, где утверждал, что ДНК — это тройная спираль. Но чаще всего Полингу припоминают его теорию, что ежедневный прием ударных доз витамина С полезен для здоровья.

С 1940 года у ученого было диагностировано воспаление почек — сейчас это называется «хронический нефрит». Так что Полинг придерживался строгой диеты. А в 1966 году биохимик Ирвин Стоун посоветовал ему принимать 3000 мг витамина С, и тогда Лайнус «проживет и 25 лет, и больше».

Полинг начал принимать 3 грамма аскорбиновой кислоты каждый день, и ему действительно стало лучше . Кроме того, в течение нескольких последующих лет эпизоды простуды, которые мучили его длительное время, стали менее тяжелыми и менее частыми. Так что ученый стал пропагандировать прием витамина С, читать посвященные этому вопросу лекции и даже писать популярные книги вроде «Витамин С и простуда» (Vitamin C and the Common Cold), что вызвало недовольство американского медицинского сообщества.

В начале 1970-х годов Полинг сформулировал теорию ортомолекулярной медицины , в которой подчеркивалось значение витаминов и аминокислот. А в 1973 году был основан Научный медицинский институт Лайнуса Полинга в Пало-Альто. В течение первых двух лет ученый был его президентом, а затем стал там профессором.

Книга о пользе витамина С быстро стала бестселлером. В результате миллионы людей в мире были убеждены, что ежедневное потребление 1−2 граммов аскорбиновой кислоты оказывает благоприятное воздействие на здоровье и хорошее самочувствие.

Сам Полинг считал, что прием витамина C и других антиоксидантов в больших дозах может помочь от множества болезней, в том числе и рака. Сегодня это довольно спорная теория. С одной стороны, отдельные опыты на мышах показали, что для некоторых форм рака витамин C может уничтожать опухолевые клетки. Но анализ проведенных двойным слепым методом медицинских исследований с участием сотен тысяч людей показывает, что прием витамина C и других добавок-антиоксидантов на смертность от рака, сердечно-сосудистых и других заболеваний либо никак не влияет, либо влияет негативно.

Так, один из сотрудников его института, химик Артур Робинсон, обнаружил , что большие дозы витамина С (5−10 г в день) могут стимулировать развитие рака кожи у мышей без шерсти, и только дозы, близкие к летальным (около 100 г) имели защитный эффект. В итоге Полинг его уволил, а мышей уничтожил.

Вопрос полезности витамина C при лечении тяжелых заболеваний по-прежнему исследуется. Сам Лайнус Полинг умер в 93 года от рака простаты. Его жена, Ава-Хелен, умерла за 13 лет до того, в 1981 году, также от рака — только желудка.

В 1996 году в Норвегии был принят закон, запрещавший продавать капсулы, содержавшие больше 250 мг аскорбиновой кислоты. Норвежские эксперты пришли к выводу о вредности мегадоз витаминов. За Норвегией в 1997 году последовали Финляндия и Германия. И в 2005 году Европейский суд принял решение об ограничениях дозировок препаратов витамина С в странах ЕС. Сейчас оптимальной ежедневной дозой аскорбиновой кислоты считается 30−90 мг в сутки.

Эгаш Мониш и лоботомия





На самом деле Эгаша Мониша звали Антонио Каэтану ди Абреу Фрейри. Он взял этот псевдоним, когда еще студентом стал писать памфлеты на либерально-республиканские темы против португальской монархии (хотя Антонио происходил из старинного и знатного аристократического рода). Но в историю Эгаш вошел по иной причине.

В 1935 году Мониш разработал лоботомию — он выдвинул гипотезу, что пересечение афферентных и эфферентных волокон в лобной доле может быть эффективным в лечении психических расстройств. Первую операцию провели в 1936 году — тогда Мониш звал ее «лейкотомией», так как лобные части не повреждались, а прорезалось лишь белое вещество. Термин «лоботомия» ввел в 1945 году последователь Мониша — доктор Уолтер Фримен, который считал это панацеей от всего, включая своенравность и агрессивный характер.

В 1936-м Мониш опубликовал результаты «лечения» 20 своих первых пациентов: 7 из них выздоровели, у 7 наступило улучшение, тогда как у 6 не наблюдалось никакой положительной динамики. Стоит отметить, что большинство пациентов после операции он никогда не видел.

Несмотря на критику со стороны научного сообщества, в 1949 году Эгаш Мониш был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине «за открытие терапевтического воздействия лейкотомии при некоторых психических заболеваниях».

В начале 1940-х годов лоботомия уже широко применялась в США. Отчасти это было продиктовано финансовыми мотивами. Во время Второй мировой войны психиатрические отделения госпиталей Управления по делам ветеранов были заполнены солдатами, травмированными пережитым на фронте. Чтобы контролировать их, требовалось множество персонала. А вот лоботомия делала ветеранов пассивными и послушными. Соответственно, она сокращала расходы на содержание обслуживающего персонала.

Лоботомия стала довольно популярной операцией. Так, уже в 1936 году уже упомянутый врач Уолтер Фримен вместе с нейрохирургом Джеймсом Уаттом провел первую в США префронтальную лоботомию домохозяйке Алисе Хемметт из Канзаса. А в 1941 году он сделал операцию сестре будущего президента США, Розмари Кеннеди, по просьбе ее отца. Бедная девушка провела остаток жизни в психиатрических клиниках. Она заново научилась ходить, хотя и прихрамывая, но так и не смогла вновь заговорить и не владела одной рукой.

Однако Фриман (который, кстати, не был хирургом, зато использовал нож для колки льда для операции на мозге) был результатами операций доволен. Ведь после процедуры пациенты сразу становились спокойными и пассивными, а многие буйные пациенты, подверженные приступам ярости, становились, по утверждению Фримана, молчаливыми и покорными. В результате их выписывали из психиатрических лечебниц, однако насколько они «выздоровели» на самом деле, оставалось неясным, поскольку в дальнейшем их, как правило, не обследовали.

В 1950-х годах более тщательно проведенные исследования выявили, что, кроме летального исхода, который наблюдался у 1,5−6% оперируемых, лоботомия вызывает такие последствия, как припадки, большое прибавление в весе, потеря моторной координации, частичный паралич, недержание мочи, значительные нарушения интеллекта, ослабление контроля за собственным поведением, апатия, эмоциональная неустойчивость и тупость, безынициативность, нарушения речи. Многие после лоботомии лишались возможности критически мыслить, предсказывать дальнейший ход событий и выполнять любую работу, за исключением самой примитивной. Сам Фримен отмечал , что около четверти пациентов остались жить с интеллектуальными возможностями домашнего животного, но «мы вполне довольны этими людьми…».

С 1936 до конца 1950-х годов лоботомию прошли 40 000−50 000 американцев, причем операции подвергались не только больные шизофренией, но и с тяжелым неврозом навязчивых состояний. Операции зачастую проводились в нестерильных условиях и врачами без хирургической подготовки (сам Фримен разъезжал по стране в фургончике).

Лоботомия широко применялась не только в США, но и в Великобритании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Японии, СССР и других странах. К счастью, в в 1950-е популярность этой варварской процедуры пошла на спад. Так, в СССР лоботомия была официально запрещена в 1950 году. Но в в Америке лоботомия продолжала практиковаться вплоть до 70-х годов.

Роберт Кох и туберкулин





Роберт Кох был великим человеком. Этот немецкий микробиолог открыл бациллу сибирской язвы, холерный вибрион и туберкулезную палочку. Как раз за исследования туберкулеза он и был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине в 1905 году.

Но есть в истории ученого и темная глава. В 1890 году на конгрессе в Берлине Роберт Кох неожиданно представил лекарство от туберкулеза под названием туберкулин. Правда, ученый почему-то не раскрыл его состав.

Из чего же был сделан туберкулин? Если честно, даже сейчас сложно сказать, что содержалось в «вакцине». Вроде как Кох сначала нагрел колонии туберкулезных возбудителей, а затем гомогинезировал их — говоря по-простому, растолк. А после отогнал получившуюся жидкость, которую и использовал для экспериментов на животных — крысах и кроликах. Причем препарат вызывал у животных сильную аллергическую реакцию.

Но Кох все равно провел тестирование лекарства на людях. Например, одной из первых пациенток стала его 17-летняя возлюбленная, а затем и жена Хедвига Фрейберг. Она потом вспоминала , как Кох сообщил ей перед уколом, что она может заболеть, но «вероятно, не умрет».

Туберкулин стали давать больным, хотя у некоторых он вызывал тяжелые отравления. Но затем известный немецкий ученый Рудольф Вирхов (тот самый, что в 1865 году вызвал Бисмарка на «дуэль» на сосисках ) исследовал трупы больных — получавших туберкулин и умерших от туберкулеза без лечения. И оказалось, что туберкулин не давал иммунитет и не убивал бактерии, а наоборот, активировал скрытые, что вызывало еще больше проблем. Так что от средства было решено отказаться.

Однако изобретение Коха не пропало зря. Именно на его основе спустя 17 лет была разработана туберкулиновая проба — тест для диагностики туберкулеза, который разработал австрийский педиатр Клеменс Пирке. Впоследствии пробу Пирке (втирание в царапину на предплечье туберкулина) заменила подкожная проба Манту.