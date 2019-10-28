|
Три заблуждения нобелевских лауреатов, которые принесли вред людям
29.10.2019 12:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
К сожалению, ученые такие же люди, как и мы, и могут заблуждаться. Например, Алексис Каррель, получивший в 1912 году Нобелевскую премию по медицине, верил в телепатию, евгенику и ясновидение. А Кери Маллис — обладатель Нобелевской премии по химии в 1993 году — считал, что астрология должна стать отраслью науки, и мечтал встретиться с инопланетянами. Некоторые из заблуждений титулованных изобретателей приносили реальный вред людям. 42.TUT.BY рассказывает о трех таких случаях.
Лайнус Полинг и витамин С
Лайнус Полинг — это американский химик, кристаллограф, лауреат двух Нобелевских премий: по
К сожалению, у Лайнуса бывали и провалы. Так, в 1953 году он
С 1940 года у ученого было
Полинг начал принимать 3 грамма аскорбиновой кислоты каждый день, и ему действительно
В начале 1970-х годов Полинг сформулировал теорию
Книга о пользе витамина С быстро стала бестселлером. В результате миллионы людей в мире были убеждены, что ежедневное потребление 1−2 граммов аскорбиновой кислоты оказывает благоприятное воздействие на здоровье и хорошее самочувствие.
Сам Полинг считал, что прием витамина C и других антиоксидантов в больших дозах может помочь от множества болезней, в том числе и рака. Сегодня это довольно спорная теория. С одной стороны, отдельные опыты на мышах показали, что для некоторых форм рака витамин C
Так, один из сотрудников его института, химик Артур Робинсон,
Вопрос полезности витамина C при лечении тяжелых заболеваний по-прежнему исследуется. Сам Лайнус Полинг умер в 93 года от рака простаты. Его жена, Ава-Хелен, умерла за 13 лет до того, в 1981 году, также от рака — только желудка.
В 1996 году в Норвегии был принят закон, запрещавший продавать капсулы, содержавшие больше 250 мг аскорбиновой кислоты. Норвежские эксперты пришли к выводу о вредности мегадоз витаминов. За Норвегией в 1997 году последовали Финляндия и Германия. И в 2005 году Европейский суд
Эгаш Мониш и лоботомия
На самом деле
В 1935 году Мониш
В 1936-м Мониш
Несмотря на критику со стороны научного сообщества, в 1949 году Эгаш Мониш был
В начале 1940-х годов лоботомия уже широко применялась в США. Отчасти это было продиктовано финансовыми мотивами. Во время Второй мировой войны психиатрические отделения госпиталей Управления по делам ветеранов были заполнены солдатами, травмированными пережитым на фронте. Чтобы контролировать их, требовалось множество персонала. А вот лоботомия делала ветеранов пассивными и послушными. Соответственно, она сокращала расходы на содержание обслуживающего персонала.
Лоботомия стала довольно популярной операцией. Так, уже в 1936 году уже упомянутый врач Уолтер Фримен вместе с нейрохирургом Джеймсом Уаттом
Однако Фриман (который, кстати, не был хирургом, зато использовал нож для колки льда для операции на мозге) был результатами операций доволен. Ведь после процедуры пациенты сразу становились спокойными и пассивными, а многие буйные пациенты, подверженные приступам ярости, становились, по утверждению Фримана, молчаливыми и покорными. В результате их выписывали из психиатрических лечебниц, однако насколько они «выздоровели» на самом деле, оставалось неясным, поскольку в дальнейшем их, как правило, не обследовали.
В 1950-х годах более тщательно проведенные исследования выявили, что, кроме летального исхода, который наблюдался у 1,5−6% оперируемых, лоботомия вызывает такие последствия, как припадки, большое прибавление в весе, потеря моторной координации, частичный паралич, недержание мочи, значительные нарушения интеллекта, ослабление контроля за собственным поведением, апатия, эмоциональная неустойчивость и тупость, безынициативность, нарушения речи. Многие после лоботомии лишались возможности критически мыслить, предсказывать дальнейший ход событий и выполнять любую работу, за исключением самой примитивной. Сам Фримен
С 1936 до конца 1950-х годов лоботомию
Лоботомия широко применялась не только в США, но и в Великобритании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Японии, СССР и других странах. К счастью, в в 1950-е популярность этой варварской процедуры пошла на спад. Так, в СССР лоботомия была официально запрещена в 1950 году. Но в в Америке лоботомия продолжала практиковаться вплоть до 70-х годов.
Роберт Кох и туберкулин
Роберт Кох был великим человеком. Этот немецкий микробиолог открыл бациллу сибирской язвы, холерный вибрион и туберкулезную палочку. Как раз за исследования туберкулеза он и был
Но есть в истории ученого и темная глава. В 1890 году на конгрессе в Берлине Роберт Кох неожиданно представил лекарство от туберкулеза под названием туберкулин. Правда, ученый почему-то не раскрыл его состав.
Из чего же был сделан туберкулин? Если честно, даже сейчас сложно сказать, что содержалось в «вакцине». Вроде как Кох сначала нагрел колонии туберкулезных возбудителей, а затем гомогинезировал их — говоря по-простому, растолк. А после отогнал получившуюся жидкость, которую и использовал для экспериментов на животных — крысах и кроликах. Причем препарат вызывал у животных сильную аллергическую реакцию.
Но Кох все равно провел тестирование лекарства на людях. Например, одной из первых пациенток стала его 17-летняя возлюбленная, а затем и жена Хедвига Фрейберг. Она потом
Туберкулин стали давать больным, хотя у некоторых он вызывал тяжелые отравления. Но затем известный немецкий ученый Рудольф Вирхов (тот самый, что в 1865 году вызвал Бисмарка на
Однако изобретение Коха не пропало зря. Именно на его основе спустя 17 лет была разработана
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К сожалению, ученые такие же люди, как и мы, и могут заблуждаться. Например, Алексис Каррель, получивший в 1912 году Нобелевскую премию по медицине, верил...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)