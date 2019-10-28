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В Приморье нашли останки нового вида древних гигантских белок

29.10.2019 13:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ученые нашли на территории национального парка «Земля леопарда» останки нового вида древних гигантских белок-летяг — Petaurista tetyukhensis. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка со ссылкой на описание находки, опубликованное в научном журнале Palaeoworld. Кратко об этом пишет ТАСС.

В Приморье нашли останки нового вида древних гигантских белок
Фото: ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН

Кости древнего животного, в частности, фрагмент верхней челюсти с зубами, а также несколько отдельных зубов, палеонтологи нашли в двух пещерах — Тетюхинской и Сухой. Возраст останков — около 30 тыс. лет. По словам специалистов, ареал гигантской летяги в основном ограничивался территорией современного Приморья.

«Новый вид был описан на основе фрагмента верхней челюсти с двумя зубами, а также нескольких зубов, найденных отдельно. В строении этих костных элементов ученые нашли отличия от представителей других видов того же рода гигантских летяг <…> Размах кожных мембран этих древних животных при планировании мог достигать до полутора метров, а дистанции полетов — более 50 м», — рассказали в пресс-службе.

Гигантские летяги относятся к семейству беличьих. Современные их представители обитают в тропических, обычно горных лесах Юго-Восточной Азии.

 
 
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Ученые нашли на территории национального парка «Земля леопарда» останки нового вида древних гигантских белок-летяг — Petaurista tetyukhensis. Об этом сообщила...
 
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