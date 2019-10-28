Россия рассекретила создававших атомную бомбу СССР немцев

Источник материала: IT.Tut.by

В создании первой советской атомной бомбы принимали участие приехавшие из Германии в СССР Густав Герц, Николаус Риль, Манфред фон Арденне, Петер Тиссен, Хайнц Позе и Роберт Депель. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на портал «История Росатома» .



Изображение: wikipedia.org

Согласно опубликованным там «анкетам специального назначения», заполняемым учеными, которые разрабатывали оружие сначала при Гитлере, а затем — при Сталине, отмечается, что лауреат Нобелевской премии по физике Герц разработал метод разделения изотопов с помощью диффузии, послуживший основой технологии газодиффузионного обогащения урана.

Изначально Риль занимался получением сверхчистого металлического урана, а затем — исследованием действия радиации на живые организмы. Фон Арденне принимал участие в разработке методов обогащения урана при помощи газовых центрифуг, а также создании мощного источника ионов для масс-спектрометра.

Тиссен занимался методами изготовления трубчатых фильтров для газодиффузионного обогащения урана. В СССР Позе исследовал проходящие в реакторах ядерные процессы. Депель организовал производство тяжелой воды.

Впоследствии все шесть ученых уехали в ГДР.