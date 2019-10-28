В Сирии замечен снайпер с винтовкой Мосина - возможно, у него вообще нет рук

Источник материала: IT.Tut.by

В Сети появилось крайне необычное фото одного из участников боев в Сирии. Судя по всему, перед нами снайпер с отсутствующей рукой и винтовкой Мосина с оптическим прицелом в качестве оружия. Снимок опубликовал в Twitter пользователь Fox Xudosi.

«Турецкий снайпер только с одной рукой (или вообще без рук) с винтовкой Мосина-Нагана в Идлибе, Латакия».

В комментариях пользователя, впрочем, поправили, отметив, что это вряд ли военный турецкой армии. На снимке он подписан как « моджахед », так что скорее всего это участник формирований Свободной сирийской армии .

Бои в сирийской провинции Идлиб продолжаются уже несколько месяцев, по оценке ООН, там сотни погибших. Именно в Идлибе американские военные предположительно уничтожили главу террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.