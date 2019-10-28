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В Сирии замечен снайпер с винтовкой Мосина - возможно, у него вообще нет рук
29.10.2019 17:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Сети появилось крайне необычное фото одного из участников боев в Сирии. Судя по всему, перед нами снайпер с отсутствующей рукой и винтовкой Мосина с оптическим прицелом в качестве оружия. Снимок опубликовал в Twitter пользователь Fox Xudosi.
«Турецкий снайпер только с одной рукой (или вообще без рук) с винтовкой Мосина-Нагана в Идлибе, Латакия».
В комментариях пользователя, впрочем, поправили, отметив, что это вряд ли военный турецкой армии. На снимке он подписан как «
Бои в сирийской провинции Идлиб продолжаются уже несколько месяцев, по оценке ООН, там сотни погибших. Именно в Идлибе американские военные
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В Сети появилось крайне необычное фото одного из участников боев в Сирии. Судя по всему, перед нами снайпер с отсутствующей рукой и винтовкой Мосина...
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