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Три видеоигры, которые мы ждем в ноябре

30.10.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ноябрь обещает быть жарким: возвращение на наши экраны популярной гоночной серии Need for Speed, новый экшен во вселенной Звездных войн с джедаем в главной роли и magnum opus гениального Хидэо Кодзимы. Все три игры ждем!

Death Stranding

После приезда в Москву на игровую выставку «Игромир-2019» и своего появления на Первом канале в «Вечернем Урганте» Хидэо Кодзима обрел славу в СНГ. То есть он и раньше был известен как создатель серии Metal Gear Solid, но сейчас даже далекий от видеоигр человек знает, что Кодзима — гений. Пусть и до конца не понимая почему.

Death Stranding — новая игра мэтра, о которой очень сложно говорить привычными игровыми формулировками. Действие разворачивается в США будущего после некой катастрофы. Города разрушены, человечество разобщено, мы играем за курьера Сэма Портер-Бриджеса, доставляющего грузы на своих плечах из одной точки страны в другую.
Звучит вроде как не очень впечатляюще, но в этом и загадка Кодзимы: что из себя представляет игра, не будет ясно вплоть до дня выхода. А скрытые смыслы игроки будут находить так и вовсе долгие месяцы после.

Разумеется, Кодзима в свойственной ему манере намешал в одной игре и мистический триллер (непонятные невидимые существа иногда следуют за героем), и яркий боевик (Сэм довольно активно сражается с какими-то солдатами), и откровенную фантасмагорию (Сэм носит с собой в сосуде младенца, который неким образом помогает обнаруживать этих странных существ). В общем, что-то из этого объяснять нет смысла — нужно увидеть самому. Другой вопрос, сможет ли Кодзима все свои фантазии свести к какой-то логической точке?

Need for Speed Heat

Выходит: 8 ноября

Играть на: PC, PlayStation 4, Xbox One

В последние годы серию Need for Speed мечет из стороны в сторону. То авторы пытаются воссоздать атмосферу ночных уличных гонок середины 2000-х, то, напротив, делают сюжетную игру в антураже яркого и светлого аналога Лас-Вегаса.

Need for Speed Heat, кажется, берет лучшее из двух миров. Гонять предстоит как по ночным улицам, так и при свете дня. В комплекте нелегальные гонки, в которые в любой момент может вторгнуться полиция, и более-менее легальные соревнования.

Что остается неизменным в любое время суток, так это дорогие машины и какие-то безумные варианты их модификаций. Автомобили можно преобразить внешне и существенно изменить их характеристики, пересобрав внутренние компоненты.

Впрочем, ждать симулятора автомеханика не стоит: Need for Speed Heat — вполне привычная аркадная гонка. Главное, чтобы ездить было так же интересно, как подбирать бамперы на новенькую BMW.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Выходит: 15 ноября

Играть на: PC, PlayStation 4, Xbox One

Прежде чем по привычке хаять новую игру по Звездным войнам (все последние были так себе, поэтому реакция понятна), знайте одну вещь: Star Wars Jedi: Fallen Order — сюжетная игра без мультиплеера и микротранзакций.

После Star Wars Battlefront 2, которая запустила цепную реакцию критики лутбоксов в игровой индустрии и спровоцировала несколько новых европейских законов по этому поводу, компания Electronic Arts решила не рисковать, а сделать игру, максимально подходящую под определение «лучшая игра по Звездным войнам за годы». С фокусом на историю. Про джедая. В духе Uncharted.

Действие Star Wars Jedi: Fallen Order разворачивается незадолго после финала третьего эпизода саги. Молодому падавану Кэлу Кестису удалось выжить после трагически известного «Приказа 66». Герой скрывался от империи, постепенно превращаясь в джедая. По сюжету ему предстоит завершить свое обучение и возродить орден джедаев, в чем ему помогут в том числе персонажи из фильмов. Как минимум известно, что появится ветеран войн клонов Со Геррера из «Изгой-один».

На повестке дня: путешествие по самым разным планетам, битвы со штурмовиками, схватки на световых мечах и дуэли с двуногими AT-ST. Выглядит точно красиво. Что в игре есть кроме красоты, узнаем уже совсем скоро.

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Ноябрь обещает быть жарким: возвращение на наши экраны популярной гоночной серии Need for Speed, новый экшен во вселенной Звездных войн с джедаем в главной роли и magnum...
 
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