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Не дороже тысячи рублей. Выбираем «почти флагманский» смартфон

30.10.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Недавно мы рассказывали, какие смартфоны можно купить, если бюджет ограничен 250 или 550 рублями. Сегодня поговорим о более дорогих устройствах с ценой от 800 до 1000 рублей. Такие смартфоны получится описать как «почти флагманские». Другими словами, разница с аппаратами более высокого топового сегмента почти незаметна.

Honor 20

Не дороже тысячи рублей. Выбираем «почти флагманский» смартфон

Смартфон представили в мае в Лондоне. Время его анонса пришлось на введение правительством США санкций против материнской Huawei, но спустя какое-то время аппарат все же вышел в продажу. Краткие технические характеристики устройства такие: дисплей на 6,26 дюйма с вырезом в левом верхнем углу, фирменный процессор Kirin 980, 6/128 ГБ памяти, батарея на 3750 мАч, а также камера с четырьмя модулями (48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп).

К плюсам Honor 20 мы отнесли отличный экран, достаточную производительность и объем памяти даже в минимальной конфигурации, запоминающийся дизайн, аккумулятор, позволяющий как минимум день-полтора не думать о подключении устройства к розетке, и конкурентную камеру. Из недостатков — отсутствие 3,5-мм разъема для наушников, стереодинамиков, защиты от воды и пыли, а также беспроводной зарядки.

 

Samsung Galaxy A80

Скажем сразу: полностью бескомпромиссным этот смартфон назвать не получится. Все же из-за веса в 220 граммов долго держать его на весу в одной руке вряд ли будет удобно. Кому-то также может не хватить привычного 3,5-мм разъема для наушников.

Не дороже тысячи рублей. Выбираем «почти флагманский» смартфон

Других серьезных недостатков в гаджете мы не заметили: у девайса отличный экран без отверстий и «дырок» с минимальными рамками, очень хорошая производительность и неплохое, пускай и не самое выдающееся, время автономной работы. Камера-перевертыш позволяет делать обычные кадры и селфи-снимки одинакового качества.

Краткие характеристики Galaxy A80: экран на 6,7 дюймов, процессор Qualcomm Snapdragon 730, 8/128 ГБ памяти, аккумулятор емкостью в 3700 мАч, а также камера с поворотным механизмом с двумя фотомодулями (48 Мп + 8 Мп).

Полный обзор Samsung Galaxy A80

Xiaomi Mi 9T Pro

Наверное, это — один их самых производительных смартфонов в подборке благодаря флагманскому процессору Qualcomm Snapdragon 855. Такой же чип используется в чуть ли не в два раза более дорогих устройствах от разных производителей.

Не дороже тысячи рублей. Выбираем «почти флагманский» смартфон

К другим техническим характеристикам относится дисплей диагональю в 6,39 дюймов, аккумулятор емкостью в 4000 мАч, от 6/64 ГБ памяти, а также основная камера с датчиками на 48 Мп, 8 Мп и 13 Мп. Фронтальная камера при этом выезжает их верхней грани аппарата.

Мы делали обзор на более простую версию устройства, Mi 9T. Впрочем, от старшей Pro-версии она отличается только процессором — других изменений практически нет. Тогда к плюсам устройства мы отнесли корпус с более изощренным дизайном в сравнении с конкурентами, основную камеру (снимает хорошо днем и вечером, но не дотягивает до флагманов) и автономность на уровне двух дней. Из минусов: медленный экранный сканер отпечатков пальцев и отсутствие стереодинамиков.

iPhone 7

На первый взгляд, покупка смартфона 2016 года в 2019-ом кажется как минимум спорной. Но, по нашему мнению, при цене около тысячи рублей iPhone 7 вполне может стать хорошим «входным билетом» в экосистему устройств от Apple.

Не дороже тысячи рублей. Выбираем «почти флагманский» смартфон

К тому же, iPhone 7 за счет экрана на 4,7 дюйма может подойти людям, предпочитающим более компактные устройства. Производительностью устройству (процессор Apple A10 Fusion) до сих пор хватает. Такой же чип, например, установили в iPad (2019). К тому же, iPhone 7 защищен от воды и пыли по стандарту IP67 и поддерживает последнюю версию операционной системы производителя — iOS 13.

К спорным моментам смартфона отнесем разве что основную 12-мегапиксельную камеру — по современным меркам, она фотографирует недостаточно хорошо в условиях низкой освещенности.

Полный обзор iPhone 7

 

OnePlus 7

Устройства стоит немного больше тысячи рублей, зато по характеристикам может посоревноваться с Xiaomi Mi 9T Pro.

Не дороже тысячи рублей. Выбираем «почти флагманский» смартфон
Фото: The Verge

В OnePlus 7 также используется процессор Snapdragon 855, а также 8 ГБ оперативной памяти. Очевидно, что за счет такой конфигурации проблемы с производительностью у аппарата вряд ли возникнут следующие несколько лет. Диагональ экрана составляет 6,41 дюйма, емкость батареи — 3700 мАч. Разрешение двойной основной камеры — 48 Мп + 5 Мп.

 
 
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Недавно мы рассказывали, какие смартфоны можно купить, если бюджет ограничен 250 или 550 рублями. Сегодня поговорим о более дорогих устройствах с ценой от 800 до 1000...
 
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