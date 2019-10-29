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На дне океана нашли авианосец. Он был первым кораблем, который потопили камикадзе

30.10.2019 11:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Группа исследователей обнаружила на дне Филиппинского моря американский авианосец «Сен Ло», который был потоплен в 1944 году во время Второй мировой войны. Как пишет РБК, ссылаясь на NHK, корпус корабля лежит на глубине 4736 метров.

На дне океана нашли авианосец. Он был первым кораблем, который потопили камикадзе
Фото: wikipedia.org

Снять потопленный авианосец удалось при помощи беспилотного подводного аппарата. Благодаря установленной на нем камере специалисты увидели название корабля, сохранившуюся маскировочную окраску, а также разные надписи на английском языке.

Японский телеканал указал, что «Сен Ло», сопровождавший американский транспорт, был уничтожен в ходе «специальной операции». Речь идет о первой атаке пилота камикадзе, в результате которой удалось потопить корабль противника и убить одновременно 143 человека. После нее японское командование отдало приказ увеличить число налетов с участием летчиков-самоубийц, приведший к гибели 4 тыс. человек. В основном при этом потери несли японские ВВС.

Поиском потопленных кораблей во время войны на Тихом океане занимается группа, созданная американским предпринимателем, соучредителем компании Microsoft Полом Алленом. За несколько лет ей удалось обнаружить корпус японского линкора «Мусаи», американского авианосца «Лексингтон», а также нескольких крейсеров, уничтоженных во время боев возле Соломоновых островов.

 
 
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Группа исследователей обнаружила на дне Филиппинского моря американский авианосец «Сен Ло», который был потоплен в 1944 году во время Второй мировой войны. Как...
 
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