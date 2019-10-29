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В США закупят рекордную партию истребителей F-35 на 34 миллиарда долларов
30.10.2019 10:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов. Об этом
«Министерство обороны США и Lockheed Martin достигли значительного прогресса и заключили соглашения, — сказала она. — Договоренность на 34 млрд долларов касается 478 истребителей».
F-35 — это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания до недавних пор принимали участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Еще эти самолеты покупают Израиль и Япония.
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Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов. Об этом пишет ТАСС,...
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