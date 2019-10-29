ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые: глобальное потепление приведет к росту заболеваний и опасных для жизни состояний

30.10.2019 10:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Ученые Университета Монаша в Австралии пришли к выводу, что глобальное потепление приведет к росту заболеваний и опасных для жизни состояний, связанных с недостаточным питанием из-за высокой температуры воздуха. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на EurekAlert!

Ученые: глобальное потепление приведет к росту заболеваний и опасных для жизни состояний
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Исследователи проанализировали данные о ежедневной госпитализации с 2000 по 2015 год, охватывающие 80 процентов населения Бразилии, а также о среднесуточных температурах. Оказалось, что на каждый дополнительный один градус Цельсия в жаркое время года количество случаев попадания в больницы из-за недоедания возрастало на 2,5 процента. Эта связь была наиболее ощутимой для людей старше 80 лет и в возрасте от пяти до 19 лет.

Жаркая погода может способствовать недоеданию из-за снижения аппетита, отсутствия желания покупать продукты и готовить еду, ухудшения пищеварения за счет обострения заболеваний желудка и кишечника и нарушения терморегуляции. Всего около 15 процентов случаев госпитализации из-за недостаточного питания связаны с высокой температурой воздуха.

По подсчетам ученых, изменение климата затруднит доступ к продовольствию по всему миру на 3,2 процента и, таким образом, приведет к смерти около 30 тысяч человек из-за недоедания к 2050 году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые Университета Монаша в Австралии пришли к выводу, что глобальное потепление приведет к росту заболеваний и опасных для жизни состояний, связанных...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Три видеоигры, которые мы ждем в ноябре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика