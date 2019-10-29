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Самовлюбленность защищает от стресса и депрессии

30.10.2019 12:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Психологи нашли неожиданную позитивную сторону у классического нарциссизма — эта особенность характера человека придает ему психологическую стойкость. Специалисты считают, что благодаря этому его носители заметно реже страдают от депрессии и стресса. Об исследовании сообщила пресс-служба Университета Квинс в Белфасте (Великобритания), пишет ТАСС.

Самовлюбленность защищает от стресса и депрессии

«Мы задали себе простой вопрос: если самовлюбленность настолько нездоровая черта характера, как это принято считать, почему она продолжает существовать и почему число людей с ней растет в последнее время? Мы показали, что далеко не все характерные черты нарциссизма опасны для самовлюбленного человека в частности и всего социума в целом», — рассказал психолог из Университета Квинс и Томского государственного университета (ТГУ) Костас Папагеоргиу.

Психологи традиционно выделяют пять положительных и три отрицательные черты личности, которые определяют то, как будет вести себя человек внутри общества. В число последних, в так называемую темную триаду, входят такие качества, как самовлюбленность, макиавеллизм и психопатия.

Социологические исследования показывают, что люди, для которых эти три черты наиболее характерны, заметно чаще становятся преступниками, создают проблемы на рабочем месте или вызывают общественные волнения. С другой стороны, сейчас ученые активно спорят о том, насколько они связаны между собой и почему эти черты характера до сих пор не исчезли из человеческого общества.

Обратная сторона эволюционной медали

Папагеоргиу и его коллеги попытались найти ответ на один из таких вопросов, всесторонне изучив черты личности у семи сотен добровольцев, которые согласились пройти несколько опросов и рассказать о том, как проходит их повседневная жизнь.

Сопоставляя и сравнивая результаты анкетирования, психологи открыли любопытную закономерность: добровольцы и студенты, для которых был характерен высокий уровень самовлюбленности, также отличались необычно большой психической стойкостью.

Это, в свою очередь, положительно влияло на две другие черты их характера — подверженность депрессии и стойкость к стрессу. Как правило, носители классического нарциссизма заметно реже страдали и от той, и другой проблем. Ученые предполагают, что это было связано с тем, что они чаще и больше занимались различными формами физической активности.

Эта особенность нарциссизма, как предполагает Папагеоргиу, с эволюционной точки зрения объясняет то, почему этот компонент темной триады до сих пор не исчез из человеческого общества. Вполне возможно, что подобные неочевидные плюсы, помогавшие нашим предкам выживать, есть и у макиавеллизма и психопатии, заключают ученые.

 
 
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Психологи нашли неожиданную позитивную сторону у классического нарциссизма — эта особенность характера человека придает ему психологическую стойкость....
 
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