«Корабль будущего» Zumwalt. Как США выкинули 22 миллиарда на бесполезный проект

Источник материала: IT.Tut.by

Эскадренный миноносец США Zumwalt задумывался как корабль, который отправит все флоты мира на свалку истории. Но вместо этого мегадорогой эсминец имеет все шансы отправиться на свалку сам, потому что внезапно не оправдал надежд. 42.TUT.BY рассказывает об одном из самых дорогих и сомнительных проектов военной промышленности США.



Фото: nationalinterest.org

Прочитав первый абзац, вы, возможно испытали некоторое дежавю. Страшно дорогая и продвинутая военная техника, под которую нет задач… Да это как будто про бомбардировщик B-2 Spirit !

И да, и нет. «Самолет-невидимка» B-2 действительно оказался «не ко двору» после окончания холодной войны — но только потому, что страна, для борьбы с которой он создавался, рухнула сама. С эсминцем Zumwalt ситуация иная.

Программа, по которой создавался этот футуристичный корабль, была принята уже в девяностые, в однополярном мире во главе с США. Называлась она SC-21 (Surface Combatant for the 21st century) и предполагала создать целый флот кораблей-невидимок нового поколения. То есть, использовать при строительстве флота тот же принцип малозаметности, что и при создании стелс-бомбардировщиков.

Эффективная площадь рассеяния (ЭПР) каждого из таких кораблей была бы в 50 раз меньше, чем у обычных — например, эсминец выглядел бы на радарах почти как обычная рыбачья лодка. А еще новый сверхтехнологичный флот должен был стать невероятно экономичным. В первую очередь за счет сокращения команд — на их содержание в современном флоте уходит до 60% средств.



Фото: wikimedia.org

Во «флоте будущего» корабли типа Zumwalt играли роль «Эсминца для атак по берегу» (Land attack destroyer). Предполагалось, что корабль должен уничтожать противника на дальности 25−1500 миль, наносить стратегические удары по инфраструктуре врага и поддерживать огнем высаживающиеся на берег войска.

Правда, концепция малозаметного флота имела ту же самую уязвимость, что в свое время концепция флота кораблей на воздушной подушке . А именно — пониженную ЭПР должна была иметь каждая боевая единица эскадры, иначе смысл теряется.

А как быть с авианосными ударными группами? Сделать невидимым для радаров авианосец — это пока ненаучная фантастика, его сила в другом. То же касается и тяжелых ракетных кораблей и большинства других классов во флоте. То есть, эскадры будущего предполагалось создавать с нуля и составлять только из новых кораблей, не включая в них старые.

Чем вооружить эсминец будущего?

Это, пожалуй, было бы возможно, если бы оружие «Замволтов» и подобных им классов критически превосходило все, что существовало до этого. На роль нового «чудо-оружия» могли претендовать, например, рельсотроны. Или лазеры. Или даже сравнительно простые артиллерийские орудия, но с умными боеприпасами. Владея чем-то, позволяющим за пару залпов превратить, например, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в металлолом, малозаметные корабли реально могли бы стать властелинами морей.

Но реальность жестока. Многолетние работы над рельсотроном (это орудие, в котором снаряд разгоняется с помощью электромагнитов и теоретически может достигать гигантских скоростей) почти ничего не дали. Обычные противокорабельные ракеты пока в разы лучше. А еще использование рельсотрона ставит крест на малозаметности — корабль с мощным электромагнитным излучением становится подарком для всех окрестных радаров.

Не лучше ситуация и с боевыми лазерами: резать корабли противника пополам они еще долго не научатся — нишей для реального лазерного оружия остается пока ближняя ПВО.

А вот идея артиллерии с «умными» боеприпасами казалась прекрасной: совместить простоту конструкции, скорострельность артиллерии, дешевизну снаряда (по сравнению с ракетой, конечно) и точность, обеспечиваемую новыми технологиями. Так родились орудия VGAS (Vertical Gun for Advanced Ship), которые впоследствии переродились в AGS (Advanced Gun System).

155-миллиметровый ствол, направленный вертикально вверх, должен был с сумасшедшей скоростью выпускать активные управляемые снаряды. Причем никаких заоблачных технологий для этого не требовалось: все составные части артиллерийской системы были хорошо отработаны.



Испытания орудия AGS для Zumwalt. Фото: wikipedia.org

Однако «умный» боеприпас (LRLAP), разработанный для Zumwalt, стоил 800 000 долларов за штуку — прямо как крылатая ракета «Томагавк». Только, в отличие от ракет, летать на сотни километров управляемые снаряды не могли. Боеприпас будущего оказался «микроскопом для забивания гвоздей»: в принципе, возможно, но зачем?

В результате долгих раздумий было принято решение вооружить ультрасовременный корабль старыми-добрыми ракетами «Томагавк». На «Замволте» поместилось 80 штук — немало, но вполне сравнимо с 56 ракетами на куда менее продвинутых эсминцах «Арли Берк». И очень скромно по сравнению с ракетными крейсерами «Тикондерога» (122 ракеты) или подлодками типа «Огайо» (154 «Томагавка»).



Одна из подлодок проекта «Огайо» — рекордсмен по количеству ракет «Томагавк». Фото: wikipedia.org

Дорого-богато

Как уже было написано выше, в перспективе флот малозаметных эсминцев должен был стать намного экономичнее обычных кораблей за счет малого количества людей на борту. Но так как эсминцы не оправдывали ожиданий, военные не стремились загружать верфи строительством десятков «Замволтов» в ущерб остальным кораблям.

Изначально планировалось построить 32 эсминца. Потом решили, что хватит и 24. Потом планы уменьшились до семи кораблей. Потом до трех. Их построить все-таки сумели — с верфей сошли головной корабль (USS Zumwalt) и еще два, USS Michael Monsoor и USS Lyndon B. Johnson.

С момента старта стоимость программы достигла 22 миллиардов долларов США. При этом стоимость каждого корабля оценивается в четыре миллиарда долларов (с учетом расходов на НИОКР — больше семи миллиардов). То есть сравнительно небольшой «Замволт» стоит примерно как половина гигантского авианосца, основы морской мощи США. При этом никаких важных задач корабль самостоятельно решать не сможет. Доктрина применения Zumwalt до сих пор чрезвычайно туманная, сейчас их задача — уничтожать вражеские корабли вдали от берега.

Правда, сэкономить на экипаже у конструкторов действительно получилось — в команде судна водоизмещением 15 000 тонн всего 140 человек, в два раза меньше, чем у меньших по размеру «традиционных» эсминцев.

Наверное, когда-нибудь гигантская стоимость высокотехнологичных кораблей может и окупиться сниженными расходами на содержание команд. Правда, к этому времени их скорее всего давным-давно спишут.