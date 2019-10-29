В Балтийском море нашли затонувшую подлодку

Источник материала: IT.Tut.by

Экипаж российского тральщика Балтийского флота «Александр Обухов», проводя учения по поиску мин, обнаружил неизвестный затонувший объект. Судя по форме и размерам, это лежащая на дне подводная лодка, пишет «Российская газета».



Фото: wikipedia.org

К какому конкретно временному периоду относится субмарина, пока неясно. Она может быть времен и Первой, и Второй мировой войны (в годы обоих конфликтов подлодки выглядели примерно одинаково).

Объект лежит на глубине 60 метров в 20 километров от Балтийска (база Балтийского флота России в Калининградской области). Длина лодки составляет около 35 метров, какому флоту она принадлежала, пока неизвестно.

Единственное, что пока удалось установить — что субмарина не похожа на лодки советского образца. Вполне возможно, что это немецкая подлодка — именно в Балтийске (до 1946 года он принадлежал Германии и назывался Пиллау) была база немецкого флота.