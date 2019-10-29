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В Балтийском море нашли затонувшую подлодку
30.10.2019 16:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Экипаж российского тральщика Балтийского флота «Александр Обухов», проводя учения по поиску мин, обнаружил неизвестный затонувший объект. Судя по форме и размерам, это лежащая на дне подводная лодка,
К какому конкретно временному периоду относится субмарина, пока неясно. Она может быть времен и Первой, и Второй мировой войны (в годы обоих конфликтов подлодки выглядели примерно одинаково).
Объект лежит на глубине 60 метров в 20 километров от Балтийска (база Балтийского флота России в Калининградской области). Длина лодки составляет около 35 метров, какому флоту она принадлежала, пока неизвестно.
Единственное, что пока удалось установить — что субмарина не похожа на лодки советского образца. Вполне возможно, что это немецкая подлодка — именно в Балтийске (до 1946 года он принадлежал Германии и назывался Пиллау) была база немецкого флота.
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Экипаж российского тральщика Балтийского флота «Александр Обухов», проводя учения по поиску мин, обнаружил неизвестный затонувший объект. Судя по форме...
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