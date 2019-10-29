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Facebook и Instagram запретят «похотливые» эмодзи

30.10.2019 16:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Facebook и Instagram запретят отправлять друг другу «похотливые» эмодзи. Об этом сообщает Dazed.

Facebook и Instagram запретят «похотливые» эмодзи

Об изменениях говорится в «Нормах сообщества» Facebook — во втором критерии 14 пункта под названием «Двусмысленные элементы»: «Контент содержит упомянутое выше предложение или запрос с использованием следующих элементов с сексуальным подтекстом: смайлики или их сочетания, которые имеют сексуальное значение в силу контекста или общественно принятой трактовки».

Также под запрет попадут: «региональный сексуально-провокационный сленг», «упоминания или описания сексуальных действий, таких как сексуальные роли и позы (в том числе рисунки от руки, цифровые и реалистичные изображения), фетишистские сценарии, состояние возбуждения, половые акты или сексуальные действия (сексуальное проникновение или самоудовлетворение)», «изображения реальных людей в обнаженном виде, нагота которых прикрыта различными частями тела, предметами или цифровыми средствами, включая фотографии обнаженных ягодиц с дальнего расстояния».

 
 
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Facebook и Instagram запретят отправлять друг другу «похотливые» эмодзи. Об этом сообщает Dazed.
 
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