|
Facebook и Instagram запретят «похотливые» эмодзи
30.10.2019 16:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Facebook и Instagram запретят отправлять друг другу «похотливые» эмодзи. Об этом
Об изменениях говорится в
Также под запрет попадут: «региональный сексуально-провокационный сленг», «упоминания или описания сексуальных действий, таких как сексуальные роли и позы (в том числе рисунки от руки, цифровые и реалистичные изображения), фетишистские сценарии, состояние возбуждения, половые акты или сексуальные действия (сексуальное проникновение или самоудовлетворение)», «изображения реальных людей в обнаженном виде, нагота которых прикрыта различными частями тела, предметами или цифровыми средствами, включая фотографии обнаженных ягодиц с дальнего расстояния».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Facebook и Instagram запретят отправлять друг другу «похотливые» эмодзи. Об этом сообщает Dazed.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)