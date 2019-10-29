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Все для спецназа. в Великобритании и США разработали мобильные минометы на шоссе вездеходов

30.10.2019 17:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Американские и британские специалисты разработали самоходные минометы на шасси легковых автомобилей. Такое вооружение легко транспортируется, в том числе по воздуху, и может оказать значительную поддержку спецподразделениям. Об этом сообщает defense24.pl.

Все для спецназа. в Великобритании и США разработали мобильные минометы на шоссе вездеходов
Миномет на HMWWV. Fot. Krzysztof Wilewski

Минометы — простое и надежное оружие, однако их эффективность сильно зависит от калибра. С увеличением калибра критически возрастает масса миномета — если 60-мм модель весит всего 20 кг, и ее может переносить один солдат, то уже 98-миллиметровый вариант «тянет» на 300 килограммов и может только перевозиться или буксироваться за транспортным средством. Поэтому во многих армиях пытаются решить проблему мобильных крупнокалиберных минометов.

В 2005—2006 году несколько удачных моделей 120-миллиметровых минометов на шасси колесных БТР представили Польша и Финляндия. Модели обеих стран позволяли обеспечить скорострельность до 10 выстрелов в минуту. Однако крупный размер шасси не позволял использовать их для ССО — спецназу нужна техника на шасси легких машин, которые просто доставить в район боевых действий. В том числе по воздуху.

Ответом на такие потребности стали вездеходы с автоматическими минометами калибром более 80 мм. Две таких модели представили в сентябре на выставке вооружений DSEI в Лондоне. Одна из них была изготовлена американской компанией AM General — миномет калибром 105 мм смонтирован на шасси легендарного вездехода HMWWV. Машина позволяет наносить удары на дальность до 18 километров (с использованием специальных «ракетных» боеприпасов) и выпускать до 8 мин в минуту.

Все для спецназа. в Великобритании и США разработали мобильные минометы на шоссе вездеходов
Миномет на Supacat Extenda Mk.2. Fot. Krzysztof Wilewski

Британцы представили более легкий миномет — 81-мм, и смонтировали его на шасси вездехода Supacat Extenda Mk.2. Однако, поскольку потенциальные покупатели заинтересованы в тяжелых минометных системах, таких как «Молот Тора», британские оружейники разработали вариант со 120-мм минометом на том же шасси. Он может выпускать до 7−8 мин в минуту.

 
 
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Американские и британские специалисты разработали самоходные минометы на шасси легковых автомобилей. Такое вооружение легко транспортируется, в том числе...
 
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