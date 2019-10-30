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Жуткое Солнце и туманность-паук: страшные фото из космоса к Хеллоуину

31.10.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня канун Дня Всех Святых, праздник, когда можно дурачиться и наряжаться, чтобы отпугнуть нечисть. В честь этого показываем «страшные» фото от NASA и других космических агентств — оказывается, в космосе тоже есть привидения.

Солнце с жуткой ухмылкой

Жуткое Солнце и туманность-паук: страшные фото из космоса к Хеллоуину
Фото: NASA/SDO⁣

Накануне Хеллоуина NASA поделилось в Instagram фотографией, на которой Солнце похоже на хеллоуинскую тыкву. В изображении совместили два набора экстремальных ультрафиолетовых длин волн и подкрасили их в золотистый и желтый цвета.

В подписи к снимку отмечается, что Обсерватория солнечной динамики (Solar Dynamics Observatory) сняла это фото в октябре 2014 года, когда активность звезды достигла «солнечного максимума». Активные области на этом изображении выглядят ярче, потому что излучают больше света и энергии. Они являются маркерами интенсивного и сложного набора магнитных полей, парящих в солнечной атмосфере.

«Глазастая голова» в космосе

Жуткое Солнце и туманность-паук: страшные фото из космоса к Хеллоуину
Фото: NASA, ESA, J. Dalcanton, B.F. Williams, и M. Durbin (University of Washington)

Команда космического телескопа «Хаббл» тоже опубликовала перед Хеллоуином «страшное» изображение. Это две сливающиеся галактики, которые выглядят как голова призрака с большими глазами.

Объект называется Arp-Madore 2026−424, он находится от нас примерно в 704 миллионах световых лет. Кольцо, которое походит на овал лица, было сформировано как раз в процессе слияния галактик. Ученые считают, что оно просуществует относительно недолго по космическим меркам — всего лишь нескольких сотен миллионов лет. Затем на месте двух галактик образуется одна — крупная и яркая. Хотя, учитывая, что мы получили изображение галактик 700-миллионой давности, может, кольцо уже и распалось.

«Паук» в космосе

Жуткое Солнце и туманность-паук: страшные фото из космоса к Хеллоуину
Фото: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Wisc.

Это фото туманности под названием «Черная Вдова», сделанное космическим телескопом NASA «Спитцер». На снимке видны два гигантских газовых пузыря, которые формируются в противоположных направлениях под влиянием мощных звездных ветров от огромных новорожденных звезд.

«Череп с горящими глазами»

Жуткое Солнце и туманность-паук: страшные фото из космоса к Хеллоуину
Изображение: ESO

В 2018 году Европейская южная обсерватория (ESO) показала снимок активной области звездообразования NGC 2467. Она расположена на расстоянии около 20 тысяч световых лет от Земли в южном созвездии Кормы.

Так как пыль, газ и молодые звезды в NGC 2467 складываются в узор, напоминающий оскаленный череп, эту область еще называют туманностью «Череп и Кости». По словам ESO, на фото туманность выглядит «столь же зловещей, сколь и прекрасной».

«Звездные войны» в открытом космосе

Жуткое Солнце и туманность-паук: страшные фото из космоса к Хеллоуину
Фото: NASA/ESA/D. Padgett (GSFC)/T. Megeath (U. Toledo)/B. Reipurth (U. Hawaii)

В 2015 году, накануне премьеры фильма «Звездные войны: Пробуждение силы», NASA опубликовало изображение разнонаправленных интенсивных джетов внутри зарождающейся звезды, что в молекулярном облаке Ориона. По мнению ученых, фото напоминает двухклинковый световой меч одного из персонажей саги — владыки ситхов Дарта Мола. На деле же на снимке запечатлен один из объектов Хербига-Аро (HH24).

Астероид в виде черепа

Жуткое Солнце и туманность-паук: страшные фото из космоса к Хеллоуину
Астероид 2015 TB145 в представлении художника. Изображение: J. A. Peñas / SINC

Мы рассказывали ранее, что в ноябре 2018 года к Земле приблизился «хеллоуинский астероид» 2015 TB145, который уже пролетал мимо нашей планеты два года назад. Тогда расстояние между Землей и астероидом составило 105 расстояний от Земли до Луны.

Астероид очень темный и почти не отражает свет. По цвету его можно сравнить с куском угля, и с некоторых ракурсов он выглядит как человеческий череп. Ученые полагают, что в прошлом этот объект был кометой.

«Кости» на Марсе

Жуткое Солнце и туманность-паук: страшные фото из космоса к Хеллоуину
Изображение: NASA/JPL-Caltech/MSSS

В 2014 году марсоход Curiosity опубликовал фото с Марса, на котором было видно нечто, очень напоминающее бедренную кость человека.

Однако это просто порода, «обработанная» ветром или водой. Ученые также отметили, что, если на Марсе и обнаружат жизнь, скорее всего, это будут простые формы жизни вроде микробов. Так что большие кости маловероятны.

 
 
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Сегодня канун Дня Всех Святых, праздник, когда можно дурачиться и наряжаться, чтобы отпугнуть нечисть. В честь этого показываем «страшные» фото от NASA и других...
 
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