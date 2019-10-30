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Жуткое Солнце и туманность-паук: страшные фото из космоса к Хеллоуину
31.10.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня канун Дня Всех Святых, праздник, когда можно дурачиться и наряжаться, чтобы отпугнуть нечисть. В честь этого показываем «страшные» фото от NASA и других космических агентств — оказывается, в космосе тоже есть привидения.
Солнце с жуткой ухмылкой
Накануне Хеллоуина NASA
В подписи к снимку отмечается, что Обсерватория солнечной динамики (Solar Dynamics Observatory) сняла это фото в октябре 2014 года, когда активность звезды достигла «солнечного максимума». Активные области на этом изображении выглядят ярче, потому что излучают больше света и энергии. Они являются маркерами интенсивного и сложного набора магнитных полей, парящих в солнечной атмосфере.
«Глазастая голова» в космосе
Команда космического телескопа «Хаббл» тоже
Объект называется Arp-Madore 2026−424, он находится от нас примерно в 704 миллионах световых лет. Кольцо, которое походит на овал лица, было сформировано как раз в процессе слияния галактик. Ученые считают, что оно просуществует относительно недолго по космическим меркам — всего лишь нескольких сотен миллионов лет. Затем на месте двух галактик образуется одна — крупная и яркая. Хотя, учитывая, что мы получили изображение галактик 700-миллионой давности, может, кольцо уже и распалось.
«Паук» в космосе
Это фото туманности под названием «Черная Вдова»,
«Череп с горящими глазами»
В 2018 году Европейская южная обсерватория (ESO)
Так как пыль, газ и молодые звезды в NGC 2467 складываются в узор, напоминающий оскаленный череп, эту область еще называют туманностью «Череп и Кости». По словам ESO, на фото туманность выглядит «столь же зловещей, сколь и прекрасной».
«Звездные войны» в открытом космосе
В 2015 году, накануне премьеры фильма «Звездные войны: Пробуждение силы», NASA
Астероид в виде черепа
Мы
Астероид очень темный и почти не отражает свет. По цвету его можно сравнить с куском угля, и с некоторых ракурсов он выглядит как человеческий череп. Ученые полагают, что в прошлом этот объект был кометой.
«Кости» на Марсе
В 2014 году марсоход Curiosity
Однако это просто порода, «обработанная» ветром или водой. Ученые также отметили, что, если на Марсе и обнаружат жизнь, скорее всего, это будут простые формы жизни вроде микробов. Так что большие кости маловероятны.
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Сегодня канун Дня Всех Святых, праздник, когда можно дурачиться и наряжаться, чтобы отпугнуть нечисть. В честь этого показываем «страшные» фото от NASA и других...
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