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Фирменный магазин Xiaomi устроил скидки до 50%

31.10.2019 13:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Один из фирменных магазинов Xiaomi в Беларуси — mi.by — с 31 октября по 3 ноября устроил скидки на целый ряд товаров производителя. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Фирменный магазин Xiaomi устроил скидки до 50%
Фото: Reuters

Представители mi.by отмечают: скидки не действуют при оплате в рассрочку и картами рассрочек, количество акционного товара ограничено.

Например, фитнес-браслет Mi Band 4 стоит 69,30 рубля (минус 30%), смарт-весы Mi Smart Scale 2 — 45,50 рубля (минус 30%), робот-пылесос Mi Robot Vacuum Cleaner — 629,10 рубля (минус 10%). С выгодой получится купить и чайник Mi Electric Kettle. Он стоит 55,20 рубля (минус 20%).

Ноутбук Mi Book Air 13.3 (Intel Core i5, 256 ГБ SSD) оценили в 2249,10 рубля (минус 10%), игровой Mi Gamebook (Intel Core i7, 1 ТБ + 256 ГБ) — в 3419,10 рубля (минус 10%). Беспроводные наушники Mi AirDots Youth Edition оценили в 54,15 рубля (минус 15%), часы Mijia Quartz Watch — в 160,55 рубля (минус 5%).

Незначительно снизились цены и на смартфоны производителя. Например, недавний Mi 9 Lite продается за 787,57 рубля (минус 7%), Redmi Note 8 Pro — за 626,05 рубля (минус 5%), Redmi Note 8 — за 502,55 рубля (минус 5%), Redmi Note 7 — за 557,07 рубля (минус 7%), флагманский Mi 9 — за 1196,05 рубля (минус 5%).

Обещанные скидки в 45−50% дают за напольные весы Mi Body Composition Scale 2 (48,95 рубля) и рюкзак Mi Casual Daypack (14,5 рубля).

Ниже — цены некоторых из названных выше аппаратов в других интернет-магазинах:

 
 
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Один из фирменных магазинов Xiaomi в Беларуси — mi.by — с 31 октября по 3 ноября устроил скидки на целый ряд товаров производителя. Об этом сообщается...
 
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