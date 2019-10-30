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Фирменный магазин Xiaomi устроил скидки до 50%
31.10.2019 13:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Один из фирменных магазинов Xiaomi в Беларуси — mi.by — с 31 октября по 3 ноября устроил скидки на целый ряд товаров производителя. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Представители mi.by отмечают: скидки не действуют при оплате в рассрочку и картами рассрочек, количество акционного товара ограничено.
Например, фитнес-браслет
Ноутбук
Незначительно снизились цены и на смартфоны производителя. Например, недавний
Обещанные скидки в 45−50% дают за напольные весы
Ниже — цены некоторых из названных выше аппаратов в других интернет-магазинах:
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Один из фирменных магазинов Xiaomi в Беларуси — mi.by — с 31 октября по 3 ноября устроил скидки на целый ряд товаров производителя. Об этом сообщается...
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