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Самый длинный зуб в мире попал в «Книгу рекордов Гиннесса»
31.10.2019 16:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В прошлом году у пациента в немецком городе Оффенбахе удалили почти 4-сантиметровый зуб. Теперь его официально
В сентябре 2018 года врач Макс Лукас (Max Lukas) из немецкого города Оффенбаха удалил зуб у 63-летнего уроженца Хорватии. Вырванный зуб показался дантисту очень длинным — 3,72 сантиметра, так что он с согласия пациента сфотографировал «добычу» и отправил заявку в «Книгу рекордов Гиннесса».
Оказалось, что зуб хорвата на полмиллиметра длиннее, чем предыдущий рекорд, установленный в Индии. После надлежащей проверки данные обновили, и немецкому дантисту вручили соответствующий сертификат.
Издание отмечает, что Макс Лукас также описал этот случай в одном из медицинских журналов.
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В прошлом году у пациента в немецком городе Оффенбахе удалили почти 4-сантиметровый зуб. Теперь его официально включили в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый...
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