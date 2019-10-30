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Самый длинный зуб в мире попал в «Книгу рекордов Гиннесса»

31.10.2019 16:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В прошлом году у пациента в немецком городе Оффенбахе удалили почти 4-сантиметровый зуб. Теперь его официально включили в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый длинный зуб в мире. Об этом сообщает Siol.net.

Самый длинный зуб в мире попал в «Книгу рекордов Гиннесса»
Изображение: Книга рекордов Гиннесса

В сентябре 2018 года врач Макс Лукас (Max Lukas) из немецкого города Оффенбаха удалил зуб у 63-летнего уроженца Хорватии. Вырванный зуб показался дантисту очень длинным — 3,72 сантиметра, так что он с согласия пациента сфотографировал «добычу» и отправил заявку в «Книгу рекордов Гиннесса».

Оказалось, что зуб хорвата на полмиллиметра длиннее, чем предыдущий рекорд, установленный в Индии. После надлежащей проверки данные обновили, и немецкому дантисту вручили соответствующий сертификат.

Издание отмечает, что Макс Лукас также описал этот случай в одном из медицинских журналов.

 
 
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В прошлом году у пациента в немецком городе Оффенбахе удалили почти 4-сантиметровый зуб. Теперь его официально включили в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый...
 
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