Как Египет оказался победителем сразу двух империй. Вспоминаем Суэцкий кризис

Источник материала: IT.Tut.by

31 октября 1956 года самолеты Британской империи и Франции сбросили первые бомбы на Египет. Этим же утром израильские эсминцы обстреляли и захватили пытавшийся атаковать Хайфу египетский фрегат «Ибрагим эль-Аваль». Так неудачно для египтян разгорался Суэцкий кризис — война, в которой Египет противостоял молодому Израилю и двум мощнейшим колониальным империям. Хотя шансы египтян на победу были не слишком большими, они внезапно одолели три страны сразу. 42.TUT.BY рассказывает, как это получилось.



Фото: wikipedia.org

Мир изменился

Вторая мировая война изменила расклад сил в мире, но не добила старые колониальные империи. Великобритания ушла из Индии, но осталась в Африке, Франция, несмотря на унизительное поражение от Вьетнама, сохранила большую часть владений. Растущее влияние новых мировых держав, СССР и США, не слишком устраивало ни Лондон, ни Париж, но ни денег, ни сил, ни влияния, чтобы противостоять, у европейских стран не было.

Египет в середине 20-го века был державой независимой, но слабой — в конце сороковых он даже в сообществе с другими арабскими государствами не смог нанести поражение маленькому Израилю. Однако боевого духа египтянам было не занимать. Они всячески требовали вывода из страны британских войск (стоявших там с тридцатых годов), убивали солдат Великобритании, наконец, свергли короля и рассорились почти со всеми западными государствами.

Египетский президент Гамаль Абдель Насер не жалел сил на укрепление войск. Он вовремя понял, что СССР — довольно сильное и щедрое государство и, хоть и не был коммунистом, сумел понравиться Москве. Так что в 1955 году Каир стал получать советские вооружения.

В ответ на закупку советского оружия Лондон отреагировал довольно предсказуемо: отказался подкинуть Египту денег на строительство Асуанской плотины (этот объект был критически важен для египтян). Ситуацию не облегчало то, что Насер раздражал не только Великобританию, но и Францию. Президент постоянно поддерживал повстанцев в Алжире, которые не хотели быть частью Французской республики.

Канал как повод для войны

Насер не смутился и решил добыть капиталы другими средствами: 26 июля 1956 года президент объявил, что так как Суэцкий канал проходит по территории Египта, он должен принадлежать Египту. И росчерком пера национализировал компанию, владевшую каналом, отобрав ее у британцев.

Британская империя получила от бывшей колонии смертельное оскорбление, терпеть которое не собиралась.



Вход в Суэцкий канал. Фото: wikipedia.org

Великобритания и Франция (чьи капиталы тоже были в компании Суэцкого канала) предупредили Египет, что все надо вернуть в исходное состояние. В регионе начали накапливаться войска двух империй. Расчет был на то, что Египет испугается и пойдет на попятный — и воевать не придется вообще. Но Насер почему-то не испугался и пошел на конфронтацию. А высшие круги Египта, вопреки расчетам Лондона, не торопились свергать своего лидера, предпочтя вероятность войны с двумя гигантами.

К ситуации внимательно присматривались и США. Вашингтон, в общем, не собирался выступать за Лондон и Париж — переход Суэцкого канала в ведомство Египта вполне можно было бы признать, если бы Каир согласился выплатить бывшим владельцам справедливую цену.

Президенту Дуайту Эйзенхауэру, герою Второй мировой, очень не хотелось, чтобы СССР вписался в конфликт и попытался получить от него выгоду. Поэтому американский президент выступал за взаимовыгодное соглашение, которое разрешило бы кризис. Проблема была только в том, что никто из сторон договариваться не собирался.

Кроме того, американский президент опасался давить на арабских националистов, которые одобряли тот факт, что Суэцкий канал отобрали у европейцев. Не желал Эйзенхауэр и участия в конфликте Израиля — что логично, потому что это был бы отличный повод для начала очередной арабо-израильской войны. А Тель-Авив, чьи интересы в результате не учитывались при решении важнейшего вопроса, был этому не рад — тем более, что арабы всячески дискриминировали евреев, запрещая израильским судам проходить через Суэц.

Словом, усилия США пропадали фактически зря из-за ряда ограничений. Зато Англия и Франция действовали активно — и для Лондона, и для Парижа было важно разобраться с Египтом быстро. 22 октября во французском Севре эти две державы и Израиль договорились, что Насера пора наказать.

По плану израильские войска должны были атаковать по суше, а Великобритания и Франция — предъявить Египту ультиматум с требованием убрать войска с Синайского полуострова и Суэцкого канала. Затем дождаться отказа египетского руководства и ввести войска.

Учитывая скромную боеспособность египтян, план выглядел вполне реальным. Американцев в известность не поставили — те вряд ли бы согласились.

Начало и развитие кризиса

Боевые действия начались 29 октября, и израильские войска продвинулись по Синайскому полуострову почти до канала. К войне Египет оказался не готов — даже командование войсками к началу войны находилось на совещаниях за границей.



Фото: wikipedia.org

После того, как в войну вступил Израиль, Великобритания и Франция, как и ожидалось, потребовали от двух «зачинщиков конфликта» — Египта и Израиля — отвести силы от Суэцкого канала. Каир предсказуемо ответил отказом. Лондон и Париж наложили вето на резолюцию США, призывающую прекратить конфликт и начали открытое вторжение. Самолеты двух стран сожгли египетскую авиацию на аэродромах, а корабли обстреляли и потопили фрегат (и помогли Израилю захватить еще один).

Сопротивление египтян предсказуемо оказалось слабым, Синай оказался захвачен израильской армией, громадное количество египетской бронетехники превратилось в костры. Британские и французские парашютисты высадились на Суэцком канале. Казалось, все решено, и контроль над важнейшей мировой водной артерией будет восстановлен.



Фото: wikipedia.org

Враги на одной стороне

Тут-то и вмешались США. Эйзенхауэр прекрасно понимал, что СССР с легкостью может вступить в конфликт на стороне арабских стран и, как следствие, усилить свое влияние в регионе.

Этого американский президент не хотел совершенно и потому действовал быстро: через ООН на Англию и Францию оперативно наложили санкции, а войска Организации Объединенных Наций были готовы вторгнуться в зону конфликта. Однако давления Вашингтона оказалось недостаточно.

И тут произошло то, чего не было никогда за все время холодной войны: на стороне США выступил СССР. Союз пребывал не в лучшей форме на международной арене (недавно советские войска жестко подавили путч в Венгрии, и страна получила осуждение на уровне ООН) и был рад выступить в роли защитника справедливости.

Министр иностранных дел Дмитрий Шепилов пригрозил отправить в Египет флот, самолеты, боевую технику — словом, ввязаться в полномасштабную войну. Рассматривалась даже возможность «помочь» добиваемому Египту ракетным и ядерным оружием.

К такому повороту событий ни Великобритания, ни Франция готовы не были. Блестящая перспектива вместе бить слабую египетскую армию обернулась перспективой воевать одновременно с двумя сверхдержавами и ООН. Шансы на победу становились даже не призрачными, а никакими — и обе страны резко «сдали назад». Резолюция о перемирии была принята, «голубые каски» прибыли в Египет, и британцы и французы, а за ними и израильтяне покинули страну.

Что было потом

Несмотря на то, что Суэцкий кризис продолжался недолго и не перерос в большую войну, его последствия были колоссальными. Веками продолжавшееся господство британцев и французов в регионе рухнуло безвозвратно. Президент Египта Гамаль Абдель Насер внезапно для всего мира (и для себя, пожалуй) оказался в роли победителя сразу трех государств (включая две великих державы).

Престиж Египта вырос колоссально — а авторитет колониальных империй упал до нуля, что ускорило их распад. Советский Союз также укрепил свое влияние на Ближнем Востоке — как и США. Именно тогда президент Штатов Эйзенхауэр объявил новую доктрину безопасности в регионе: отныне Вашингтон мог при необходимости использовать и финансы, и военную силу для сдерживания коммунизма.

А Суэцкий канал так и остался египетским.