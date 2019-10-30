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Как Египет оказался победителем сразу двух империй. Вспоминаем Суэцкий кризис
31.10.2019 18:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
31 октября 1956 года самолеты Британской империи и Франции сбросили первые бомбы на Египет. Этим же утром израильские эсминцы обстреляли и захватили пытавшийся атаковать Хайфу египетский фрегат «Ибрагим эль-Аваль». Так неудачно для египтян разгорался Суэцкий кризис — война, в которой Египет противостоял молодому Израилю и двум мощнейшим колониальным империям. Хотя шансы египтян на победу были не слишком большими, они внезапно одолели три страны сразу. 42.TUT.BY рассказывает, как это получилось.
Мир изменился
Вторая мировая война изменила расклад сил в мире, но не добила старые колониальные империи. Великобритания ушла из Индии, но осталась в Африке, Франция, несмотря на унизительное поражение от Вьетнама, сохранила большую часть владений. Растущее влияние новых мировых держав, СССР и США, не слишком устраивало ни Лондон, ни Париж, но ни денег, ни сил, ни влияния, чтобы противостоять, у европейских стран не было.
Египет в середине 20-го века был державой независимой, но слабой — в конце сороковых он даже в сообществе с другими арабскими государствами не смог нанести поражение маленькому Израилю. Однако боевого духа египтянам было не занимать. Они всячески требовали вывода из страны британских войск (стоявших там с тридцатых годов), убивали солдат Великобритании, наконец, свергли короля и рассорились почти со всеми западными государствами.
Египетский президент Гамаль Абдель Насер не жалел сил на укрепление войск. Он вовремя понял, что СССР — довольно сильное и щедрое государство и, хоть и не был коммунистом, сумел понравиться Москве. Так что в 1955 году Каир стал получать советские вооружения.
В ответ на закупку советского оружия Лондон отреагировал довольно предсказуемо: отказался подкинуть Египту денег на строительство Асуанской плотины (этот объект был критически важен для египтян). Ситуацию не облегчало то, что Насер раздражал не только Великобританию, но и Францию. Президент постоянно поддерживал повстанцев в Алжире, которые не хотели быть частью Французской республики.
Канал как повод для войны
Насер не смутился и решил добыть капиталы другими средствами: 26 июля 1956 года президент объявил, что так как Суэцкий канал проходит по территории Египта, он должен принадлежать Египту. И росчерком пера национализировал компанию, владевшую каналом, отобрав ее у британцев.
Британская империя получила от бывшей колонии смертельное оскорбление, терпеть которое не собиралась.
Великобритания и Франция (чьи капиталы тоже были в компании Суэцкого канала) предупредили Египет, что все надо вернуть в исходное состояние. В регионе начали накапливаться войска двух империй. Расчет был на то, что Египет испугается и пойдет на попятный — и воевать не придется вообще. Но Насер почему-то не испугался и пошел на конфронтацию. А высшие круги Египта, вопреки расчетам Лондона, не торопились свергать своего лидера, предпочтя вероятность войны с двумя гигантами.
К ситуации внимательно присматривались и США. Вашингтон, в общем, не собирался выступать за Лондон и Париж — переход Суэцкого канала в ведомство Египта вполне можно было бы признать, если бы Каир согласился выплатить бывшим владельцам справедливую цену.
Президенту Дуайту Эйзенхауэру, герою Второй мировой, очень не хотелось, чтобы СССР вписался в конфликт и попытался получить от него выгоду. Поэтому американский президент выступал за взаимовыгодное соглашение, которое разрешило бы кризис. Проблема была только в том, что никто из сторон договариваться не собирался.
Кроме того, американский президент опасался давить на арабских националистов, которые одобряли тот факт, что Суэцкий канал отобрали у европейцев. Не желал Эйзенхауэр и участия в конфликте Израиля — что логично, потому что это был бы отличный повод для начала очередной арабо-израильской войны. А Тель-Авив, чьи интересы в результате не учитывались при решении важнейшего вопроса, был этому не рад — тем более, что арабы всячески дискриминировали евреев, запрещая израильским судам проходить через Суэц.
Словом, усилия США пропадали фактически зря из-за ряда ограничений. Зато Англия и Франция действовали активно — и для Лондона, и для Парижа было важно разобраться с Египтом быстро. 22 октября во французском Севре эти две державы и Израиль договорились, что Насера пора наказать.
По плану израильские войска должны были атаковать по суше, а Великобритания и Франция — предъявить Египту ультиматум с требованием убрать войска с Синайского полуострова и Суэцкого канала. Затем дождаться отказа египетского руководства и ввести войска.
Учитывая скромную боеспособность египтян, план выглядел вполне реальным. Американцев в известность не поставили — те вряд ли бы согласились.
Начало и развитие кризиса
Боевые действия начались 29 октября, и израильские войска продвинулись по Синайскому полуострову почти до канала. К войне Египет оказался не готов — даже командование войсками к началу войны находилось на совещаниях за границей.
После того, как в войну вступил Израиль, Великобритания и Франция, как и ожидалось, потребовали от двух «зачинщиков конфликта» — Египта и Израиля — отвести силы от Суэцкого канала. Каир предсказуемо ответил отказом. Лондон и Париж наложили вето на резолюцию США, призывающую прекратить конфликт и начали открытое вторжение. Самолеты двух стран сожгли египетскую авиацию на аэродромах, а корабли обстреляли и потопили фрегат (и помогли Израилю захватить еще один).
Сопротивление египтян предсказуемо оказалось слабым, Синай оказался захвачен израильской армией, громадное количество египетской бронетехники превратилось в костры. Британские и французские парашютисты высадились на Суэцком канале. Казалось, все решено, и контроль над важнейшей мировой водной артерией будет восстановлен.
Враги на одной стороне
Тут-то и вмешались США. Эйзенхауэр прекрасно понимал, что СССР с легкостью может вступить в конфликт на стороне арабских стран и, как следствие, усилить свое влияние в регионе.
Этого американский президент не хотел совершенно и потому действовал быстро: через ООН на Англию и Францию оперативно наложили санкции, а войска Организации Объединенных Наций были готовы вторгнуться в зону конфликта. Однако давления Вашингтона оказалось недостаточно.
И тут произошло то, чего не было никогда за все время холодной войны: на стороне США выступил СССР. Союз пребывал не в лучшей форме на международной арене (недавно советские войска жестко подавили путч в Венгрии, и страна получила осуждение на уровне ООН) и был рад выступить в роли защитника справедливости.
Министр иностранных дел Дмитрий Шепилов пригрозил отправить в Египет флот, самолеты, боевую технику — словом, ввязаться в полномасштабную войну. Рассматривалась даже возможность «помочь» добиваемому Египту ракетным и ядерным оружием.
К такому повороту событий ни Великобритания, ни Франция готовы не были. Блестящая перспектива вместе бить слабую египетскую армию обернулась перспективой воевать одновременно с двумя сверхдержавами и ООН. Шансы на победу становились даже не призрачными, а никакими — и обе страны резко «сдали назад». Резолюция о перемирии была принята, «голубые каски» прибыли в Египет, и британцы и французы, а за ними и израильтяне покинули страну.
Что было потом
Несмотря на то, что Суэцкий кризис продолжался недолго и не перерос в большую войну, его последствия были колоссальными. Веками продолжавшееся господство британцев и французов в регионе рухнуло безвозвратно. Президент Египта Гамаль Абдель Насер внезапно для всего мира (и для себя, пожалуй) оказался в роли победителя сразу трех государств (включая две великих державы).
Престиж Египта вырос колоссально — а авторитет колониальных империй упал до нуля, что ускорило их распад. Советский Союз также укрепил свое влияние на Ближнем Востоке — как и США. Именно тогда президент Штатов Эйзенхауэр объявил новую доктрину безопасности в регионе: отныне Вашингтон мог при необходимости использовать и финансы, и военную силу для сдерживания коммунизма.
А Суэцкий канал так и остался египетским.
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31 октября 1956 года самолеты Британской империи и Франции сбросили первые бомбы на Египет. Этим же утром израильские эсминцы обстреляли и захватили пытавшийся...
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