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В России вступил в силу закон об автономном рунете

01.11.2019 09:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня, 1 ноября, в России вступил в силу закон об устойчивой работе российского сегмента интернета, который также называют «законом об автономном Рунете». Он подразумевает, что в стране должна заработать инфраструктура для работы интернета «в критической ситуации», при которой отечественные операторы не смогут подключиться к зарубежным серверам.

В России вступил в силу закон об автономном рунете
Фото: Reuters

Формально это поправки в Законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Как отмечают РИА «Новости», соответствующий документ президент России подписал еще в мае.

Согласно закону, российское государство должно предоставить интернет-операторам специальное оборудование: эти технические средства контроля планируют установить на сетях, чтобы следить «за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации». Также предполагается создание центра мониторинга и управления Сетью, который будет координировать интернет-операторов в чрезвычайных ситуациях.

Стоит отметить, что с 1 ноября в силу вступает большинство поправок. Но некоторые подпункты, например, создание национальной системы доменных имен, переносятся на 1 января 2021 года.

Правда, как именно заработает закон, до сих пор сказать сложно. Согласно РБК, расходы на реализацию закона должны составить более 30 млрд российских рублей (почти 468 миллионов долларов), из которых 20,8 млрд должно пойти на закупку оборудования. Однако не все нормативно-правовые акты успели принять (хотя многие уже находятся на регистрации в Минюсте, а остальные — «в высокой степени готовности»). Оборудование, предназначенное для сетей интернет-операторов, также пока не установлено — сейчас оно проходит тестирование.

Как ранее писал RNS, российские операторы МТC, «Билайн», «Мегафон» и Tele2, раскритиковали инициативу и называли ее «малоподготовленной».

 
 
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Сегодня, 1 ноября, в России вступил в силу закон об устойчивой работе российского сегмента интернета, который также называют «законом об автономном Рунете»....
 
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