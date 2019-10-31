В России вступил в силу закон об автономном рунете

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня, 1 ноября, в России вступил в силу закон об устойчивой работе российского сегмента интернета, который также называют «законом об автономном Рунете». Он подразумевает, что в стране должна заработать инфраструктура для работы интернета «в критической ситуации», при которой отечественные операторы не смогут подключиться к зарубежным серверам.



Фото: Reuters

Формально это поправки в Законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Как отмечают РИА «Новости» , соответствующий документ президент России подписал еще в мае.

Согласно закону, российское государство должно предоставить интернет-операторам специальное оборудование: эти технические средства контроля планируют установить на сетях, чтобы следить «за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации». Также предполагается создание центра мониторинга и управления Сетью, который будет координировать интернет-операторов в чрезвычайных ситуациях.

Стоит отметить, что с 1 ноября в силу вступает большинство поправок. Но некоторые подпункты, например, создание национальной системы доменных имен, переносятся на 1 января 2021 года.

Правда, как именно заработает закон, до сих пор сказать сложно. Согласно РБК , расходы на реализацию закона должны составить более 30 млрд российских рублей (почти 468 миллионов долларов), из которых 20,8 млрд должно пойти на закупку оборудования. Однако не все нормативно-правовые акты успели принять (хотя многие уже находятся на регистрации в Минюсте, а остальные — «в высокой степени готовности»). Оборудование, предназначенное для сетей интернет-операторов, также пока не установлено — сейчас оно проходит тестирование.

Как ранее писал RNS, российские операторы МТC, «Билайн», «Мегафон» и Tele2, раскритиковали инициативу и называли ее «малоподготовленной».