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В России вступил в силу закон об автономном рунете
01.11.2019 09:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня, 1 ноября, в России вступил в силу закон об устойчивой работе российского сегмента интернета, который также называют «законом об автономном Рунете». Он подразумевает, что в стране должна заработать инфраструктура для работы интернета «в критической ситуации», при которой отечественные операторы не смогут подключиться к зарубежным серверам.
Формально это
Согласно закону, российское государство должно предоставить интернет-операторам специальное оборудование: эти технические средства контроля планируют установить на сетях, чтобы следить «за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации». Также предполагается создание центра мониторинга и управления Сетью, который будет координировать интернет-операторов в чрезвычайных ситуациях.
Стоит отметить, что с 1 ноября в силу вступает большинство поправок. Но некоторые подпункты, например,
Правда, как именно заработает закон, до сих пор сказать сложно. Согласно
Как ранее
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Сегодня, 1 ноября, в России вступил в силу закон об устойчивой работе российского сегмента интернета, который также называют «законом об автономном Рунете»....
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