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Эффектное видео: почти три сотни подземных зарядов взорвали один за другим в США
01.11.2019 11:48 — Новости Hi-Tech | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На севере американского штата Вайоминг сняли на видео подготовку площадки под добычу минерала бентонита (многие наполнители для кошачьих туалетов делают из него). Ключевой этап подготовки — очень зрелищный взрыв: специалисты заложили под землю около трех сотен зарядов, которые сдетонировали один за другим. Посмотрите, как это выглядело!
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