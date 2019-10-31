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Эффектное видео: почти три сотни подземных зарядов взорвали один за другим в США

01.11.2019 11:48 — Новости Hi-Tech | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На севере американского штата Вайоминг сняли на видео подготовку площадки под добычу минерала бентонита (многие наполнители для кошачьих туалетов делают из него). Ключевой этап подготовки — очень зрелищный взрыв: специалисты заложили под землю около трех сотен зарядов, которые сдетонировали один за другим. Посмотрите, как это выглядело!

 
 
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