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Скидки и очередь: рассказываем, как в Минске открывался новый магазин Apple
01.11.2019 12:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Минском торговом центре Dana Mall открылся новый магазин i-Store уровня Premium Resseler с техникой Apple. В честь этого события покупателям предложили скидки на несколько гаджетов. Мы побывали на мероприятии и рассказываем, как все прошло.
Что за магазин и чем завлекали покупателей
Магазин в Dana Mall стал четвертым центром продаж i-Store. Как и в других точках Apple Premium Resseler в Минске. В нем можно «пощупать» смартфоны, планшеты, компьютеры и другие устройства производителя своими руками. Представители i-Store не исключают, что в Dana Mall будут проводиться разнообразные мастер-классы для пользователей техники Apple.
Впрочем, привлекать внимание к открытию нового магазина решили уже традиционным способом: скидками на ряд популярных устройств производителя. На этот раз на три дня, с первого по третье ноября,
Журналистов внутрь стали впускать немного раньше. Кроме «традиционных» гаджетов вроде смартфонов и ноутбуков на стендах мы заметили и чуть более необычные аппараты. Например, летающие дроны, беспроводные колонки, автомобильные держатели с беспроводной зарядкой и смарт-ламы.
Людей в очереди оказалось меньше, чем раньше
За два часа до открытия i-Store в Dana Mall возле магазина кроме сотрудников компании практически никого не было. Впрочем, к 12.00 около i-Store начали скапливаться первые посетители — они образовали небольшую очередь в 15−20 человек. В прошлом году на открытии i-Store в Green City ожидающих
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Apple:
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В Минском торговом центре Dana Mall открылся новый магазин i-Store уровня Premium Resseler с техникой Apple. В честь этого события покупателям предложили скидки на несколько...
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