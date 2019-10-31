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Скидки и очередь: рассказываем, как в Минске открывался новый магазин Apple

01.11.2019 12:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Минском торговом центре Dana Mall открылся новый магазин i-Store уровня Premium Resseler с техникой Apple. В честь этого события покупателям предложили скидки на несколько гаджетов. Мы побывали на мероприятии и рассказываем, как все прошло.

Скидки и очередь: рассказываем, как в Минске открывался новый магазин Apple

Что за магазин и чем завлекали покупателей

Магазин в Dana Mall стал четвертым центром продаж i-Store. Как и в других точках Apple Premium Resseler в Минске. В нем можно «пощупать» смартфоны, планшеты, компьютеры и другие устройства производителя своими руками. Представители i-Store не исключают, что в Dana Mall будут проводиться разнообразные мастер-классы для пользователей техники Apple.

Скидки и очередь: рассказываем, как в Минске открывался новый магазин Apple

Впрочем, привлекать внимание к открытию нового магазина решили уже традиционным способом: скидками на ряд популярных устройств производителя. На этот раз на три дня, с первого по третье ноября, снизили цены на наушники AirPods, планшет iPad (2018) и базовую конфигурацию ноутбука MacBook Air.

Журналистов внутрь стали впускать немного раньше. Кроме «традиционных» гаджетов вроде смартфонов и ноутбуков на стендах мы заметили и чуть более необычные аппараты. Например, летающие дроны, беспроводные колонки, автомобильные держатели с беспроводной зарядкой и смарт-ламы.

Людей в очереди оказалось меньше, чем раньше

За два часа до открытия i-Store в Dana Mall возле магазина кроме сотрудников компании практически никого не было. Впрочем, к 12.00 около i-Store начали скапливаться первые посетители — они образовали небольшую очередь в 15−20 человек. В прошлом году на открытии i-Store в Green City ожидающих было куда больше.

Скидки и очередь: рассказываем, как в Минске открывался новый магазин Apple
Возле i-Store в Dana Mall в 11 утра

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Apple:

 
Теги: Минск
 
 
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В Минском торговом центре Dana Mall открылся новый магазин i-Store уровня Premium Resseler с техникой Apple. В честь этого события покупателям предложили скидки на несколько...
 
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