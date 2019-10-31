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Количество зон, где ваш дрон могут сбить, вырастет в четыре раза. Разобрались в вопросе

01.11.2019 16:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Министерство обороны Республики Беларусь расширило список зон, в которых нельзя будет летать без разрешения беспилотным летательным аппаратам. Нормативный акт, предусматривающий внесение изменений в предыдущее постановление Минобороны, сейчас проходит юридическую экспертизу.

Количество зон, где ваш дрон могут сбить, вырастет в четыре раза. Разобрались в вопросе
Фото: wikipedia.org

В телеграм-канале «Авиамодели и БЛА в Беларуси» появилась информация о том, что было принято постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 28 октября 2019 г. № 18 «Об изменении постановления Министерства обороны Республики Беларусь от 22 августа 2016 г. № 18» (да, это не опечатка, просто совпали номера).

Мы решили выяснить, зачем это все, как изменятся правила использования дронов, и какие еще перемены ждут любителей аэрофотосъемки. Нам согласился дать комментарий начальник управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Республики Беларусь Герман Александров.

— Количество зон, над которыми установлены зоны ограничения, вырастет примерно в четыре раза — сейчас их 80, а будет 318. Среди них и промышленные объекты, и элементы транспортной инфраструктуры. Перечень составлялся по запросам заинтересованных организаций, управляющих этими объектами, — пояснил Герман Алексеевич. — Изначально зон было около 500, но часто бывало, что две-три заявки подавались на примерно одинаковую территорию, и их удавалось объединить в одну зону. Все это делается для безопасности — ее нужно обеспечивать.

Сейчас постановление проходит юридическую экспертизу в Министерстве юстиции. Учитывая близкие праздники, мы ожидаем, что оно вступит в силу во второй декаде ноября. Также планируется издание публичной кадастровой карты со всеми объектами (сейчас вы можете посмотреть актуальную кадастровую карту, на которой отмечены 80 зон, над которыми нельзя летать — прим. 42.TUT.BY).

Еще мы изменили формат географических координат каждой зоны. Раньше все записывалось в «традиционном» виде — градусы, минуты, секунды широты и долготы. Но, чтобы пользователям дронов было удобнее планировать маршрут, теперь координаты записываются в формате «градусы и десятичные минуты» — так проще вводить их в Google Maps.

Чтобы описать в новом формате все 318 зон, потребовалось выполнить большой объем работы. При этом система географических (геодезических) координат не изменилась, это по-прежнему WGS-84.

Как понять по координатам, где нельзя летать

Изучая список зон, стоит иметь в виду, что для части из них указан радиус, в котором нельзя летать, для других же радиуса нет. В первом случае нужно найти точку на карте, указанную в списке, и очертить вокруг нее круг — и вы узнаете запретную зону. В случае, если радиуса нет, нужно отметить на карте все точки, указанные для этой зоны, и соединить их линиями — получившийся многоугольник и есть та зона, в которой беспилотник может быть сбит.

Отметим, что это второе изменение, внесенное в постановление Минобороны от 22 августа 2016 года. В сентябре 2017-го количество этих зон увеличилось с 16 до 80.

Напомним, что БПЛА в Беларуси разрешили сбивать в начале лета — 5 июня Александр Лукашенко подписал указ № 215, разрешающий применять силу и различные спецсредства против дронов. А незадолго до того, 20 мая, появился указ № 191, запрещающий использовать БПЛА в определенных зонах Минска и Минского района на время проведения Европейских игр.

Обратите внимание, что запрет на полеты не означает, что ваш дрон не имеет никаких шансов оказаться в указанной зоне — просто для этого придется получать разрешение на аэрофотосъемку в Генштабе Вооруженных сил.

 
Теги: Минск
 
 
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Клiч Радзiмы
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