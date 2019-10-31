Ученые нашли самую маленькую черную дыру во Млечном Пути

Источник материала: IT.Tut.by

Группа ученых из Университета штата Огайо обнаружила новый тип черных дыр — они намного меньше всех существующих. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на журнал Science .



Изображение: Rimas / youtube.com

Группа астрономов из Университета штата Огайо утверждает, что обнаружила объект, который принадлежит к ранее неизвестному классу черных дыр.

Дело в том, что ученые были озадачены огромным разрывом между размером самых больших нейтронных звезд и самыми маленькими черными дырами. Как правило, масса черных дыр составляет от 5 до 15 солнечных. Также есть настоящие гиганты — вплоть до тех, чья масса в 40 миллиардов раз превышает массу Солнца. При этом масса нейтронных звезд не больше 2,5 солнечных — при увеличении массы начинается переход в состояние черной дыры.

Ученые проанализировали более 100 тысяч звезд в Млечном пути и обнаружили гигантскую красную звезду, что вращалось вокруг чего-то, что вначале показалось слишком маленьким для черной дыры, но гораздо большим, чем известные нам нейтронные звезды.

Оказалось, что это черная дыра с массой всего в 3,3 раза больше массы Солнца. Возможно, это открытие заставит нас переосмыслить наши представления о рождении и смерти небесных объектов.

Но, так как это первый объект такого типа, то похожие расчеты сейчас будут проводить другие независимые научные группы. Если им удастся найти еще одну маленькую черную дыру, этот класс будет официально зарегистрирован и признан научным сообществом.