Blizzard анонсировала Diablo IV

Источник материала: IT.Tut.by

Blizzard анонсировала на BlizzCon 2019 Diablo IV. Об этом сообщает DTF.ru.

Игру представили мрачным 9-минутным синематиком с возвращением Лилит и нарезкой геймплея. Действие Diablo IV происходит спустя много лет после событий Diablo III и войны Небес и Преисподней, в которой погибли миллионы людей.

О существовании игры было известно еще с ноября 2018 года, когда о ней рассказал Kotaku. Тогда отмечалось, что она вдохновлена Diablo II, а её разработка началась относительно недавно.

Разработчики подтвердили, что четвертая часть вернулась «к мрачным корням» франшизы. В игре будут открытый мир, элементы хоррора, а противники намеренно созданы пугающими. При этом боёвка будет напоминать таковую в Diablo III.

Кроме того, в Diablo IV есть PvP-зоны и другие взаимодействия между игроками, включая торговлю и общение.

Первые три класса — варвар, колдунья и друид. Их показали в коротком геймплейном трейлере.

Игра выйдет на ПК, Xbox One и PS4. Даты релиза пока нет.