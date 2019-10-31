|
Blizzard анонсировала Diablo IV
01.11.2019 22:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Blizzard анонсировала на BlizzCon 2019 Diablo IV. Об этом
Игру представили мрачным 9-минутным синематиком с возвращением Лилит и нарезкой геймплея. Действие Diablo IV происходит спустя много лет после событий Diablo III и войны Небес и Преисподней, в которой погибли миллионы людей.
О существовании игры было известно еще с ноября 2018 года, когда о ней
Разработчики подтвердили, что четвертая часть вернулась «к мрачным корням» франшизы. В игре будут открытый мир, элементы хоррора, а противники намеренно созданы пугающими. При этом боёвка будет напоминать таковую в Diablo III.
Кроме того, в Diablo IV есть PvP-зоны и другие взаимодействия между игроками, включая торговлю и общение.
Первые три класса — варвар, колдунья и друид. Их показали в коротком геймплейном трейлере.
Игра выйдет на ПК, Xbox One и PS4. Даты релиза пока нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Blizzard анонсировала на BlizzCon 2019 Diablo IV. Об этом сообщает DTF.ru.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)