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Google покупает за 2 млрд долларов Fitbit с офисом разработки в Минске
02.11.2019 00:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Alphabet, родительская компания Google, объявила о покупке производителя смарт-часов Fitbit с офисом разработки в Минске за $ 2,1 млрд,
В минском офисе от комментариев пока воздержались.
«Тесное сотрудничество с командой экспертов Fitbit и сочетание лучшего AI, софта и оборудования поможет нам продвинуть инновации в сфере носимых устройств и создать продукты, которые принесут пользу людям по всему миру», —
В понедельник, после появления новостей о планах Alphabet купить Fitbit, акции последней к закрытию торгов выросли более чем на 30%, а капитализация — на $ 340 млн до $ 1,5 млрд.
Как
Fitbit станет второй минской командой в составе Google после Aimatter, которую ИТ-гигант
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Alphabet, родительская компания Google, объявила о покупке производителя смарт-часов Fitbit с офисом разработки в Минске за $ 2,1 млрд, сообщает CNBC.
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