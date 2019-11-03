Яндекс рассказал, что белорусы консервируют на зиму

Источник материала: IT.Tut.by

Яндекс выяснил, что консервируют белорусы и какие фрукты с овощами пользуются популярностью в каждом регионе. Для этого специалисты проанализировали поисковые запросы из Беларуси со словами «на зиму».





С августа по середину октября белорусы задали поисковой системе почти миллион запросов о домашних заготовках. По сравнению с прошлым годом интерес к консервированию в целом снизился примерно на 10%.

Но вместе с тем заметно вырос интерес к отдельным видам продуктов, которые жители запасают на зиму: абрикосы (+49%), опята (+35%) и огурцы (+25%). А возглавляют рейтинг популярных закаток помидоры, которые ежегодно ежегодно оказываются на первых местах.





Самая активная пора заготовок приходится на конец лета — начало осени. Сезон стартует в начале лета, когда белорусы начинают запасать клубнику и другие ягоды, затем люди консервируют огурцы и кабачки. А вот заготовками капусты активно интересуются в течение нескольких месяцев и это самый долгий период по сравнению с остальными продуктами.

Среди городов самый высокий интерес к заготовкам в Витебске и Могилеве: здесь доля запросов со словами «на зиму» от всех запросов к Яндексу примерно на 20% выше, чем в среднем по стране. Реже всего консервированием занимаются жители Минска.

В каждом городе есть продукты, заготовками которых здесь интересуются намного больше, чем в других местах. Например, в Бресте в 2,5 раза чаще, чем в среднем, спрашивают про варенье, джем и компот из голубики. В Витебске вдвое активнее ищут рецепты заготовок из алычи и боярышника. В Гомеле как нигде много консервируют абрикосы и белые грибы, в Гродно — свеклу и йошту (гибрид черной смородины и крыжовника), а в Могилеве — опята и боровики.