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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

04.11.2019 10:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает РБК, ссылаясь на CNN.

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Фото: pixabay.com

В компании объяснили, что речь идет о гаджетах, которые изготовлены до 2012 года. Объясняется все особенностями встроенных в смартфоны и iPad GPS-модулями. Каждые 19 лет их надо перезагружать, а в противном случае произойдет сбой, который приведет к проблемам с доступом в интернет. Могут перестать работать в том числе AppStore, iCloud, а также электронная почта и поиск сайтов.

Указывается, что проблемы коснутся владельцев iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2.

В Apple указали, что для того, чтобы избежать проблем, необходимо установить программное обеспечение под номерами 10.3.4 или 9.3.6.

12 сентября после презентации трех новых моделей iPhone — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — капитализация Apple превысила 1 трлн долларов. В середине августа Apple попала в тройку рейтинга компаний по уровню капитализации, заняв второе место после Microsoft. На третьем оказалась Amazon.

 
 
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Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное...
 
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