ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ВКонтакте будет бороться против оскорблений в комментариях

04.11.2019 12:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня, 4 ноября, ВКонтакте запустила функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях. Она поможет защитить подростков, которые чаще других сталкиваются с издевательствами, и предотвратить травлю по национальному признаку. Эксперимент приурочен ко Дню народного единства в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

ВКонтакте будет бороться против оскорблений в комментариях
Изображение: пресс-служба ВКонтакте

Когда пользователь пишет комментарий, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений. Если да, автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики. Эксперимент продлится один день — по его результатам команда VK оценит, насколько эффективно механика снижает количество негатива.

Как и раньше, об оскорбительных публикациях можно сообщить службе модерации — с помощью кнопки «Пожаловаться». Она есть у записей, комментариев, фотографий, видео, историй. Также можно добавить профиль недоброжелателя в чёрный список.

Ранее ВКонтакте запустила специальный раздел «Центр безопасности». Из его материалов можно узнать, как работает модерация, а также получить советы по противодействию травле и защите личного пространства.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 4 ноября, ВКонтакте запустила функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях. Она поможет защитить подростков, которые чаще других сталкиваются...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика