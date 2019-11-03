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ВКонтакте будет бороться против оскорблений в комментариях
04.11.2019 12:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня, 4 ноября, ВКонтакте запустила функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях. Она поможет защитить подростков, которые чаще других сталкиваются с издевательствами, и предотвратить травлю по национальному признаку. Эксперимент приурочен ко Дню народного единства в России. Об этом
Когда пользователь пишет комментарий, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений. Если да, автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики. Эксперимент продлится один день — по его результатам команда VK оценит, насколько эффективно механика снижает количество негатива.
Как и раньше, об оскорбительных публикациях можно сообщить службе модерации — с помощью кнопки «Пожаловаться». Она есть у записей, комментариев, фотографий, видео, историй. Также можно добавить профиль недоброжелателя в чёрный список.
Ранее ВКонтакте запустила специальный раздел
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Сегодня, 4 ноября, ВКонтакте запустила функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях. Она поможет защитить подростков, которые чаще других сталкиваются...
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