В США рассказали, почему нет смысла пытаться победить Россию и Китай

Источник материала: IT.Tut.by

США стоит сосредоточиться на том, чтобы не вступить в конфликт с Китаем, а не стараться получить преимущество за счет сложной военной стратегии. Об этом пишет американское издание Defense One.



Фото: businessinsider.com

Журналисты обратили внимание на индекс военной мощи , опубликованный недавно фондом Heritage, и усомнились в объективности оценки фонда, поставившего невысокие баллы вооруженным силам США.

В частности, ошибочным Defense One считает мнение, что американская армия недостаточно сильна, так как неспособна победить одновременно Россию и Китай. По мнению издания, «двудержавный стандарт» (то есть военная сила, превосходящая возможности двух других мощнейших держав) — всего лишь удобный миф, оправдывающий огромные военные расходы Пентагона. На самом деле проблема США в том, что армия страны дезориентирована и политики поставили ей неправильные задачи.

К примеру, пишет Defense One, европейские союзники США тратят на свои армии втрое больше, чем Россия. И при наличии хорошей координации и последовательной стратегии они сами могут решать любые военные задачи, поставленные Москвой, при минимальной прямой поддержке США. В то же время, приводит пример СМИ, такие угрозы, как ядерное оружие, гибридная война, кибератаки и поддержка националистических партий не могут быть устранены военными средствами.

Главные же проблемы, стоящие перед Китаем, — экономические, а не военные. Бурный рост китайской экономики может привести к тому, что НОАК догонит вооруженные силы США в следующие два десятилетия. И противостоять этому нужно не путем усиления американского флота в Тихоокеанском регионе, а предотвращением конфликта с Китаем.

Нужно учитывать, что у Пекина есть множество внутренних проблем, из-за которых военный потенциал страны может снизиться. Внутренние протесты и нестабильность, экология, стареющее население могут подорвать китайскую мощь.

Соответственно, политика США в отношении России и Китая должна больше ориентироваться на сотрудничество, а не на бесконечную конфронтацию. Так, нужно свернуть усилия администрации Трампа по демонтажу системы контроля над ядерными вооружениями.

Главная проблема национальной безопасности США — в том, что политики ставят неправильные цели и применяют неправильные инструменты, которые не могут решить задачи. Изменение климата, глобальное неравенство и ультранационализм — все эти вопросы не могут быть решены чисто военными средствами. Поэтому Америке стоит обезопасить себя и своих союзников, просто выведя избыточные средства из оборонного ведомства на разумную дипломатию и усилия в области развития.