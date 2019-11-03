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Мама девочки-мема скопировала знаменитый образ своей дочери
04.11.2019 14:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Мем с озадаченной девочкой, сидящей в машине, стал популярным в 2013 году. Спустя 6 лет мама ребенка
Как
Мем быстро стал популярным, и родители Хлои стали вести YouTube-канал и профиль в Instagram. А 1 ноября, в День всех святых, мама девочки нарядилась в Хлою.
«Когда мама становится мемом. Близнецы. Счастливого Хеллоуина», — написала она.
Это фото попало в Twitter, и пользователи оценили его по достоинству. Среди комментариев есть фразы как «я подумала, что это тот самый ребёнок, и она просто выросла», так и «этот косплей такой же точный, какой и жуткий». Само же фото собрало более 50 тысяч лайков.
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Мем с озадаченной девочкой, сидящей в машине, стал популярным в 2013 году. Спустя 6 лет мама ребенка скосплеила знаменитый образ.
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