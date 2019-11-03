Мама девочки-мема скопировала знаменитый образ своей дочери

Источник материала: IT.Tut.by

Мем с озадаченной девочкой, сидящей в машине, стал популярным в 2013 году. Спустя 6 лет мама ребенка скосплеила знаменитый образ.



Тот самый мем с «озадаченной Хлои»

Как пишет Deseret News, девочку зовут Хлоя (Chloe). В 2013 году ей было всего 2 года. Мем родился, когда она отправилась вместе с родителями и сестрой Лили в Диснейленд. Папа и мама сказали девочкам, что семья отправляется в трехдневное путешествие. Шестилетняя Лили принялась плакать от счастья, а вот маленькая Хлоя скорчила свою знаменитую гримасу.

Мем быстро стал популярным, и родители Хлои стали вести YouTube-канал и профиль в Instagram. А 1 ноября, в День всех святых, мама девочки нарядилась в Хлою.

«Когда мама становится мемом. Близнецы. Счастливого Хеллоуина», — написала она.

Это фото попало в Twitter, и пользователи оценили его по достоинству. Среди комментариев есть фразы как «я подумала, что это тот самый ребёнок, и она просто выросла», так и «этот косплей такой же точный, какой и жуткий». Само же фото собрало более 50 тысяч лайков.