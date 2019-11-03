В России испытывают модернизированную БМП-2. Она в четыре раза мощнее предыдущей

Источник материала: IT.Tut.by

Модернизированная боевая машина пехоты БМП-2М, оснащенная боевым модулем «Бережок», завершит государственные испытания до 1 декабря этого года. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.



Фото: wikipedia.org

«БМП-2М с боевым модулем „Бережок“ — это глубокая модернизация стоящей на вооружении БМП-2. В настоящее время идут государственные испытания новейшей машины, до 1 декабря они должны быть завершены», — сообщил собеседник агентства.

Машина получила новый модуль с системой управления огнем, улучшенной осведомленностью экипажа, новыми прицелами командира и наводчика, автоматическим гранатометом и противотанковым комплексом. «На боевое отделение БМП-2М установлены две пусковых установки управляемых противотанковых ракет „Корнет“ по две ракеты в каждой», — добавил источник.

В январе этого года замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения АО «Щегловский вал» (дочернее предприятие АО «КБП», входящего в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»), где производят боевые модули, сообщил, что в 2019 году ожидается поставка партии модернизированных БМП-2 с новым боевым модулем «Бережок».

БМП-2М с боевым модулем «Бережок» предназначена для транспортировки личного состава, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. В результате модернизации машина способна вести стрельбу на плаву и на ходу в любое время суток. Утверждается, что боевые возможности БМП-2М возросли примерно в четыре раза.

Боевой обитаемый модуль «Бережок» сделан на базе классической башни БМП-2 с установленной автоматической всесуточной системой управления огнем, раздельными многоканальными стабилизированными прицелами наводчика и командира. Помимо автоматической пушки калибра 30-мм, БМП-2М получила автоматический гранатомет АГ-30 и четыре готовые бою противотанковые управляемые ракетами (ПТУР) «Корнет», способные поражать тяжелобронированные и воздушные цели на дальности до 10 км.