В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Источник материала: IT.Tut.by

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на проблемы с соцсетью. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.





По сообщениям пользователей, в 59% случаев проблемы возникали с сайтом, 37% — с сообщениями и 2% — с входом. В основном сообщения поступают из России.

«Наблюдаются проблемы на стороне партнерского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации», — сообщает пресс-служба ВК.



Такое изображение показывают пользователям ВК

В соцсетях шутят, что так на «ВКонтакте» отразился « закон о суверенном интернете ». Напомним, что 1 ноября в России вступил в силу закон об автономности рунета в случае отключения от глобального интернета. Хотя российские власти настаивают, что это мера для защиты рунета, критики закона утверждают, что это приведет к изоляции.

Согласно РБК , расходы на реализацию закона должны составить более 30 млрд российских рублей (почти 468 миллионов долларов), из которых 20,8 млрд должно пойти на закупку оборудования. Однако оборудование, предназначенное для сетей интернет-операторов, также пока не установлено: сейчас оно проходит тестирование.

Так, The Bell рассказывает , что пилотный проект внедрения нового оборудования DPI, которое должно вывести блокировки Роскомнадзора на новый уровень, проходил в Уральском федеральном округе, причем в ходе тестирования были зафиксированы сбои.