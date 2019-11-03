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В работе «ВКонтакте» произошел сбой
04.11.2019 16:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на проблемы с соцсетью. Об этом
По сообщениям пользователей, в 59% случаев проблемы возникали с сайтом, 37% — с сообщениями и 2% — с входом. В основном сообщения поступают из России.
«Наблюдаются проблемы на стороне партнерского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации», —
В соцсетях шутят, что так на «ВКонтакте» отразился «
Согласно
Так, The Bell
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Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на проблемы с соцсетью. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
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