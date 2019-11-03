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Посмотрите на метеор над Минском
04.11.2019 19:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Команде Astronominsk удалось заснять метеор над Минском. Фото и видео
«В Минске с погодой не очень, по 2−3 штуки ловится, и то не каждую ночь, —
Видео можно
Метеор — явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли мелких метеорных тел (например, осколков комет или астероидов). Аналогичное явление большей интенсивности называется болидом.
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Команде Astronominsk удалось заснять метеор над Минском. Фото и видео появились на форуме белорусской любительской астрономической сети BelAstro.Net.
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