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Посмотрите на метеор над Минском

04.11.2019 19:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Команде Astronominsk удалось заснять метеор над Минском. Фото и видео появились на форуме белорусской любительской астрономической сети BelAstro.Net.

Посмотрите на метеор над Минском
Фото: Astronominsk

«В Минске с погодой не очень, по 2−3 штуки ловится, и то не каждую ночь, — написал автор видео Константин Морозов. — Но в этот раз повезло — в просветах, которые длились менее часа, пробежал слон. Скорее всего из антирадианта. Блеск — 8.48м».

Видео можно посмотреть здесь. А ниже можно увидеть gif-изображение метеора.

Посмотрите на метеор над Минском

Метеор — явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли мелких метеорных тел (например, осколков комет или астероидов). Аналогичное явление большей интенсивности называется болидом.

 
Теги: Минск
 
 
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Команде Astronominsk удалось заснять метеор над Минском. Фото и видео появились на форуме белорусской любительской астрономической сети BelAstro.Net.
 
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