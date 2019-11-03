Посмотрите на метеор над Минском

Источник материала: IT.Tut.by

Команде Astronominsk удалось заснять метеор над Минском. Фото и видео появились на форуме белорусской любительской астрономической сети BelAstro.Net.



Фото: Astronominsk

«В Минске с погодой не очень, по 2−3 штуки ловится, и то не каждую ночь, — написал автор видео Константин Морозов. — Но в этот раз повезло — в просветах, которые длились менее часа, пробежал слон. Скорее всего из антирадианта. Блеск — 8.48м».

Видео можно посмотреть здесь . А ниже можно увидеть gif-изображение метеора.





Метеор — явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли мелких метеорных тел (например, осколков комет или астероидов). Аналогичное явление большей интенсивности называется болидом.