Редкий случай: в глазах американки нашли 4 паразитов, не свойственных человеку

Источник материала: IT.Tut.by

В глазах женщины обнаружили паразитических червей, не свойственных человеку. Это второй задокументированный случай такого рода — в первый раз в тканях глаза жительницы Орегона нашли 14 штук паразитов Thelazia gulosa, которые обычно находят у рогатого скота. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Clinical Infectious Diseases .



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Marina Vitale / Unsplash

Сообщается, что в начале февраля 2018 года 68-летняя жительница Небраски совершала пробежку в долине Кармел (Калифорния, США) и случайно врезалась в рой мух за поворотом тропы. Позже она вспомнила, как смахивала мух с лица и выплевывала их изо рта.

Но на этом странности не закончились. В следующем месяце женщина заметила раздражение в правом глазу. Промывая глаза водой из-под крана, она вымыла прозрачного подвижного круглого червя длиной примерно 1,25 см.

Он был не единственным. Дальнейшее обследование выявило еще одного червя, которого американка также смогла извлечь. На следующий он навестила офтальмолога, который достал третьего паразита и назначил ей мазь с антибиотиком.

Но это был не конец. Несколько недель спустя она вернулась домой в Небраску, все еще ощущая раздражение и «ощущение инородного тела» в обоих глазах. Ей поставили диагноз: умеренный двусторонний папиллярный конъюнктивит.

Но пациентке стало легче, только когда она обнаружила и удалила четвертого червя из своего глаза.

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Изображение самки червя T. gulosa с личинками внутри. Фото: Clinical Infectious Diseases

Это второй задокументированный случай заражения человека Thelazia gulosa. Этих червей переносят мухи вида Musca autumnalis, которые питаются слезами крупного рогатого скота.

Обычно паразиты выбираются из желудочно-кишечного тракта мушек, селятся на мягких тканях вокруг глаза коров или лошадей и производят там личинок. После те находят себе новых насекомых-хозяев.

В случае с 68-летней американкой черви чувствовали себя вполне спокойно. У одного из них, оказавшегося самкой, даже развились личинки То есть люди оказались подходящими хозяевами для размножения T. gulosa.

Хотя это только второй документированный случай у людей, учитывая, что обе известные инфекции произошли в течение двух лет, ученые говорят, что могли бы рассмотреть новый тип зоонозов в США.