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«Суровый белорус» выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Беларуси

05.11.2019 11:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Виталий Зелковский, известный в Сети как «суровый белорус» или «суровый турист», решил выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

"Суровый белорус". Фото: Виталий Зелковский / Вконтакте
«Суровый белорус». Фото: Виталий Зелковский / ВКонтакте

«Дорогие друзья! Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента РБ, — написал Виталий. — Моей целью является желание применить знания полученные в ЕС для улучшения жизни в РБ. Моими задачами будут модернизация экономики, реформы в политической системе и улучшение трудового и социального законодательства. Более подробная информация будет появляться на моей странице. Рассчитываю на вашу поддержку!» (орфография и пунктуация сохранены).

К этому сообщению он прикрепил фотоколлаж, где обыграл схожесть своей фамилии с фамилией президента Украины Владимира Зеленского.

«Суровый белорус» выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Беларуси
Фото: Виталий Зелковский / ВКонтакте

Это не первый раз, когда Виталий Зелковский решил попробовать себя в политике. Так, в 2014 году он вступил в ряды ЛДПБ и был назначен помощником заместителя председателя Либерально-демократической партии, члена ВС ЛДПБ Олега Гайдукевича. Тогда же Виталий планировал выдвинуться кандидатом в депутаты в Минский областной Совет депутатов РБ 27-го созыва от Либерально-демократической партии.

«Суровый турист» Виталий Зелковский стал известен в 2013 году, когда на американском сайте Reddit появился посвященный ему мем. Пользователи обратили внимание на фото, которое выкладывал в Сеть житель Бельгии — на всех фото у него было одинаково безэмоциональное выражение лица.

Оказалось, что автор снимков родом из Молодечно. После того, как мем завирусился, фото Виталия опубликовали в известных изданиях The Sun, BuzzFeed, MSN и других. Мужчину начали узнавать на улицах, и ему стали поступать предложения сняться в рекламе (в частности, Виталий участвовал в презентации Samsung Galaxy S4).

Известно, что Виталий имеет три высших образования — он изучал в БНТУ информационные технологии и робототехнику, в БГЭУ — правоведение, и современные технологии в Высшей школе Карел де Грот. Владеет тремя иностранными языками (немецкий, нидерландский, английский). Занимается промышленным дизайном, живет и работает в Бельгии. Судя по фото в соцсетях, он не так давно женился.

 
 
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Виталий Зелковский, известный в Сети как «суровый белорус» или «суровый турист», решил выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны. Об этом он...
 
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