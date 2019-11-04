Ученые рассказали, какая форма нашей Вселенной

Источник материала: IT.Tut.by

Ученые пришли к выводу, что наша Вселенная не плоская, а имеет форму несимметричного шара. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Nature Astronomy .



Изображение: ESA/LFI & HFI Consortia

Конечно, узнать форму Вселенной очень сложно — хотя бы из-за огромных расстояний. Астрономы выдвинули десятки гипотез о том, шар это или плоскость, но пока ни одну из них не удалось достоверно доказать.

Сейчас, спустя годы наблюдений, множество космологических моделей и вычислений физиков считается, что Вселенная плоская. То есть если отправить пучок фотонов через космос, он будет продолжать двигаться по прямой линии.

Но новое исследование утверждает иное. Основываясь на результатах, полученных космической обсерваторией «Планк», астрономы приходят к выводу, что наша Вселенная представляет собой замкнутый несимметричный шар.

То есть если запустить пучок фотонов, то он в конечном итоге вернется в исходную точку, пересекая другие лучи, которые будут оставаться параллельными в сценарии плоской Вселенной.

К этой идее ученых подтолкнуло гравитационное линзирование — эффект, которым обладают космические объекты. Суть в том, что когда наблюдатель смотрит на дальний источник света в космосе через другой космический объект, форма дальнего источника света искажается. Такое искажение источника света может быть вызвано звездой или галактикой, через которую проходит свет от отдаленного объекта.

Новые данные ученых свидетельствуют, что реликтовое излучение оказывается более сильно гравитационно линзированным, чем должно быть в плоской Вселенной. Команда считает, что одним из объяснений может быть то, что Вселенная закрытая и неправильной формы.

Правда, признаются исследователи, идея замкнутой Вселенной не согласуется, например, с измерением постоянной Хаббла — показателем скорости расширения Вселенной, а также существованием темной энергии, которая ускоряет расширение пространства-времени.