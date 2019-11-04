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Гигантскую десятиметровую медузу сняли на видео. Как думаете, что она ест?
05.11.2019 16:01 — Новости Hi-Tech | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Исследователям из океанографического центра Монтерей в США крупно повезло: им удалось снять на видео гигантскую медузу Stygiomedusa gigantea. Это один из крупнейших хищников океана, обитающий на глубинах свыше двух тысяч метров. Такие кадры — настоящая редкость, так как из-за глубины заметить Stygiomedusa gigantea очень непросто: за 100 лет ее наблюдали всего 115 раз.
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Увидеть ее удается очень редко!
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