Гигантскую десятиметровую медузу сняли на видео. Как думаете, что она ест?

Источник материала: Tut.by

Исследователям из океанографического центра Монтерей в США крупно повезло: им удалось снять на видео гигантскую медузу Stygiomedusa gigantea. Это один из крупнейших хищников океана, обитающий на глубинах свыше двух тысяч метров. Такие кадры — настоящая редкость, так как из-за глубины заметить Stygiomedusa gigantea очень непросто: за 100 лет ее наблюдали всего 115 раз.