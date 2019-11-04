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Беларусь заняла 48 место в рейтинге свободы интернета

05.11.2019 16:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Неправительственная правозащитная организация Freedom House обнародовала новый ежегодный рейтинг свободы интернета в разных странах. По мнению авторов, хуже всего дела обстоят в Китае — всего 10 баллов из 100. Но в странах, входивших в состав СССР, дела также обстоят не слишком хорошо. Так, по мнению Freedom House, без учета стран Балтии из стран бывшего Союза сегодня свобода интернета есть только в Армении и Грузии.

Карты "свободы" интернета. Зеленым обозначены "свободные" страны, желтым - "частично свободные", пурпурным - "несвободные"
Карты «свободы» интернета. Зеленым обозначены «свободные» страны, желтым — «частично свободные», пурпурным — «несвободные»

Freedom House исследовала 65 стран мира, в которых сконцентрированы 87% всех пользователей интернета в мире. Как вы можете увидеть сами на интерактивной карте, интернет в Беларуси, России, Казахстане, Узбекистане и Азербайджане правозащитники считают «несвободным». Интернет в Кыргызстане и Украине они определяют как «частично свободный».

При этом в первую пятерку стран с самым свободным интернетом вошли Исландия, Эстония, Канада, Германия, Австралия. США — на седьмом месте.

Согласно отчету о свободе интернета, опубликованному на сайте неправительственной организации Freedom House, Беларусь набрала 35 баллов из 100: «препятствия к доступу» оценили в 12 баллов, «ограничения по контенту» — в 13, «нарушения прав пользователей» — в 10. Таким образом, мы очутились на 48 месте по уровню свободы интернета.

В 2017-м и 2018-м мы также входили в список стран с «несвободным» интернетом.

Беларусь заняла 48 место в рейтинге свободы интернета

Для сравнения: Россия набрала 31 балл (51 место), Украина — 56 (32 место). По Польше, Литве и Латвии нет данных.

«Несвободный» интернет означает, что у пользователей могут возникнуть сложности с доступом к Сети, а власти пытаются контролировать доступ в интернет через провайдеров и блокировать некоторые ресурсы. Также этот статус подразумевает, что в стране есть цензура и нарушаются права пользователя (например, на приватность переписки).

Организация отмечает, что правительства по всему миру «все чаще используют социальные сети для манипуляции на выборах и контроля над гражданами». Ряд стран продолжает заниматься построением «цифрового авторитаризма», и глобальная свобода интернета снижается уже девятый год подряд.

 
 
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Неправительственная правозащитная организация Freedom House обнародовала новый ежегодный рейтинг свободы интернета в разных странах. По мнению авторов, хуже всего...
 
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