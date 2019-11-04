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Беларусь заняла 48 место в рейтинге свободы интернета
05.11.2019 16:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Неправительственная правозащитная организация Freedom House обнародовала новый ежегодный
Freedom House исследовала 65 стран мира, в которых сконцентрированы 87% всех пользователей интернета в мире. Как вы можете увидеть сами на
При этом в первую пятерку стран с самым свободным интернетом вошли Исландия, Эстония, Канада, Германия, Австралия. США — на седьмом месте.
Согласно отчету о свободе интернета,
В 2017-м и 2018-м мы также
Для сравнения: Россия набрала 31 балл (51 место), Украина — 56 (32 место). По Польше, Литве и Латвии нет данных.
«Несвободный» интернет означает, что у пользователей могут возникнуть сложности с доступом к Сети, а власти пытаются контролировать доступ в интернет через провайдеров и блокировать некоторые ресурсы. Также этот статус подразумевает, что в стране есть цензура и нарушаются права пользователя (например, на приватность переписки).
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Неправительственная правозащитная организация Freedom House обнародовала новый ежегодный рейтинг свободы интернета в разных странах. По мнению авторов, хуже всего...
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