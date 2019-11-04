ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Система образования мне только помогала». Как белоруска в 17 лет придумала новый экоматериал

05.11.2019 16:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Анастасии Рубникович 17 лет, и она учится в 11-м классе 20-й гимназии города Минска. Только после уроков она не идет к репетиторам по «цетэшным» предметам и даже не смотрит сериалы, а бежит (как девушка сама говорит) в Республиканский центр экологии и краеведения. Там она вместе со своим научным руководителем Олесей Александровной Шевелевой придумала два инновационных материала, которые могут заменить натуральную кожу и пластик с ПВХ.

«Система образования мне только помогала». Как белоруска в 17 лет придумала новый экоматериал

Готовьтесь: сейчас вы посмотрите на трутовики другими глазами

Буквально неделю назад Настя приехала из Бразилии: там она представляла Беларусь на конкурсе Mostratec и заняла второе место. Но о нем позже. Медали медалями, главное, что школьнице удалось создать по-настоящему инновационную вещь. Говоря простыми словами, Настя придумала и воплотила замену натуральной коже и пластику из… мицелия грибов. Короче, из грибницы.

— Это микокожа, которая в будущем может стать заменой натуральной коже. У нее ведь процесс получения долгий, энергозатратный и негуманный, — улыбается Настя. — А производство кожзама вредит окружающей среде как минимум тем, что в атмосферу выделяется углекислый газ. Наш материал абсолютно такой же, как кожа, по качественным характеристикам, но при этом он биоразлагаемый, экологически безопасный, эластичный и прочный.

«Система образования мне только помогала». Как белоруска в 17 лет придумала новый экоматериал
Так выглядит выросшая «микокожа»

Готовую микокожу можно будет покрасить красителем в любой цвет. Но главная фишка материала в том, что он саморастущий. То есть ему можно задать любое лекало — например, для будущей сумочки — и мицелий гриба, как живое существо, «зарастет» ровно по вашей мерке.

— Чтобы сделать эту работу, потребовалось два года. Это был долгий и не могу сказать, что легкий, процесс именно из-за подбора нужных грибов-продуцентов. То есть тех, из которых в дальнейшем можно будет производить материал, — объясняет девушка. — Все началось просто с идеи, а дальше мы ездили в лес, собирали разные грибы и смотрели из выборки, какие лучше всего подходят. Оказалось, это трутовики (например, вешенки и боровики) — популярные в нашей стране грибы. Ведь надо, чтобы они были дешевые и доступные — это повлияет на стоимость материала.

«Система образования мне только помогала». Как белоруска в 17 лет придумала новый экоматериал

Настя подчеркивает, что одной щепотки грибочка хватит, чтобы культивировать неограниченное количество мицелия, из которого все делается:

— Можно получить хоть 1000 чашек Петри с мицелием одновременно!

Выделить суперрезультативные грибы по качеству оказалось не так просто. Зато их мицелий прекрасно подошел и для второго материала, созданного Настей и Олесей Александровной. Речь о микобрикете, которым можно заменить ДВП, ДСП и пенопласт. Материал, как заверяет школьница, такой же прочный.

— Что самое главное — при этом легкий и водостойкий. И, конечно, экологически чистый. В состав микобрикета входит не только мицелий, который в этом случае используется в качестве клея, но и опилки, поэтому удается сделать его твердым. Мы брали и смешивали ингредиенты, придавали им нужную форму и потом запекали в термошкафу. То, что получается, можно использовать для чего угодно. Вот для столешницы, например.

Еще один плюс микобрикетов в том, что они быстро растут. А еще после использования могут быть удобрением. Схема такая: материал отработал свой век, его смешали с почвой — и получили готовое калийное удобрение (в этих трутовиках много калия).

«Подумали: „А вдруг?“ — и сделали за пару лет»

— В мире сейчас большие проблемы с пластиком, и наш проект помогает эти проблемы решить. Кроме того, есть еще и вопрос с отходами, — подчеркивает Настя. — Например, опилки — это отходы деревообрабатывающей промышленности. Они сегодня используются плохо — по сути, просто сжигаются или выбрасываются. А мы из этого делаем новые материалы. А микокожу мы растим на картофельном отваре.

«Система образования мне только помогала». Как белоруска в 17 лет придумала новый экоматериал

Микокожа и микобрикет должны по задумке стать очень дешевыми, ведь на их производство требуется мало затрат и никаких сложных компонентов. Получится или нет, пока непонятно: Настя и ее научная руководительница еще ищут финансирование, чтобы запустить линию по выпуску новых материалов в Беларуси.

— Мы были на конкурсе, и к нему была очень ярая подготовка, — улыбается девушка. — Поэтому вопрос с поиском спонсоров пришлось отложить. Сейчас мы хотим больше времени уделить этому вопросу и общаться с разными организациями, чтобы наконец начать производство у нас в стране. Не хотелось бы, честно говоря, куда-то за границу продавать проект. Хотелось бы принести пользу Беларуси.

Тандем из Насти и научной руководительницы сложился спонтанно: школьница пришла на курсы в Республиканский центр экологии и краеведения, и там один из них вела как раз Олеся Шевелева.

— И меня так заинтересовала тема грибов! — вспоминает Настя. — Когда Олеся Александровна рассказала, какой разнообразный мир грибов и какие у них свойства, я загорелась изучением деталей. Дальше и появилась наша совместная идея создать «грибной» материал. Мы подумали: «А вдруг?» И вот — на базе центра сделали за пару лет.

«Без руководителя я бы мало что могла сделать»

Девушка признается: на занятия в центр она не шла — бежала. И со стереотипом о том, что многое за школьников делают их педагоги, в чем-то согласна.

— Конечно же, без руководителя я бы мало что смогла сделать. У меня нет таких знаний и навыков. Например, методики, как выделять нужные вещества, я не знаю. Но у нас был такой дуэт в работе, что я считаю, мы были как равные партнеры. Я очень благодарна своему руководителю за такую возможность, и благодаря ей я полюбила науку. Теперь пронесу эту любовь через всю жизнь: мне кажется, если ты уже вошел в науку, то не можешь оттуда выйти чисто эмоционально.

«Система образования мне только помогала». Как белоруска в 17 лет придумала новый экоматериал
Медали Насти, привезенные с конкурсов

С результатом работы Настя сперва пошла на республиканский конкурс научных проектов школьников и заняла первое место. Дальше девушку при поддержке Министерства образования пригласили в команду из победителей разных олимпиад, конкурсов и научно-практических конференций. Уже из этих людей и выбирают представителей Беларуси на разных международных конкурсах.

Таким способом школьница сперва съездила представить проект в США, а теперь вот — в Бразилию. Причем последнюю поездку проспонсировала компания Coca-Cola, к которой руководители Республиканского центра экологии и краеведения обратились.

На обоих конкурсах Настя заняла второе место. Девушка признается: подробностей о проектах команд, занявших первое место, она не помнит, кроме того, что они были из Китая. Зато говорит, что там тоже «передовые работы, хорошие».

— На конкурсе есть много секций: на тему экологии, биологии, ботаники, робототехники и так далее. Я была представлена в первой, но, если точнее, категория называется Environmental management (с англ. «менеджмент окружающей среды» — Прим. TUT.BY). Всего участников было 1,5 тысячи.

Сравнить несравнимые проекты сложно — Настя тоже так думает. Но считает, что все справедливо: критерии оценок на таких конкурсах известны заранее. Это владение темой, английским языком, актуальность работы — и все такое.

«Поступать буду в Беларуси. Точно знаю, у нас клевые преподаватели»

Несмотря на отличный старт для международной карьеры, девушка за границу уезжать не планирует.

— Вообще, я пока еще не знаю, куда буду поступать, но специальность точно будет связана с биологией. Склоняюсь к биологическому факультету БГУ. Ну… или в другой какой-нибудь вуз пойду, — говорит Настя. — У меня еще есть почти целый год, чтобы с этим определиться.

— Тебя не смущает, что рейтинг белорусских университетов не лучший в мире? Да и в нашей науке к тому же мало денег…

— У нас клевые преподаватели — это вот я могу сказать стопроцентно. Та же самая Олеся Александровна, о которой я уже говорила… Таких учителей у нас много — которые прививают любовь к предмету, тягу к знаниям. По поводу финансирования науки ничего не могу сказать: я даже в университете еще не учусь. Но пока что система образования мне только помогала — теми же самыми конкурсами хотя бы.

«Система образования мне только помогала». Как белоруска в 17 лет придумала новый экоматериал

Родители девушки работают врачами — так что, можно сказать, в чем-то их интересы с дочкой пересекаются. Например, в музыке: вместе с ними Настя ходила на концерт A-Studio.

— Еще я люблю очень литературу: русскую и белорусскую, — вообще читать. Языки тоже — можно сказать, я такой филолог больше, — удивляет школьница. — Нравится история. Биологию и химию я, конечно же, тоже люблю. Но сейчас говорю о тех предметах, которые от них «отличаются».

Находить время на тома «Войны и мира», которую как раз читают в старших классах, у школьницы легко получается с помощью электронной книги — ее можно возить с собой повсюду. Есть еще лайфхак: многое Настя читает летом, а потом вспоминает по ходу дела.

— Читать — это узнавать мнения других людей: я люблю не только классику, но и современных авторов. Это же классно — иметь свое мнение по поводу разных произведений, особенно тех, что делают шум в мире. Если мы не совершенствуемся, то не живем. Я так считаю.

«Система образования мне только помогала». Как белоруска в 17 лет придумала новый экоматериал

При всех Настиных стремлениях, золотую медаль она пока не получила не только на международных конкурсах, но и даже в своей гимназии. Хотя в дневники школьницы только «девятки» и «десятки».

— Просто есть одна «восьмерка». Будешь смеяться по какому предмету! По физкультуре, — говорит Настя и хохочет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анастасии Рубникович 17 лет, и она учится в 11-м классе 20-й гимназии города Минска. Только после уроков она не идет к репетиторам по «цетэшным» предметам и даже...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Беларусь заняла 48 место в рейтинге свободы интернета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика