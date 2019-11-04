«Система образования мне только помогала». Как белоруска в 17 лет придумала новый экоматериал

Источник материала: IT.Tut.by

Анастасии Рубникович 17 лет, и она учится в 11-м классе 20-й гимназии города Минска. Только после уроков она не идет к репетиторам по «цетэшным» предметам и даже не смотрит сериалы, а бежит (как девушка сама говорит) в Республиканский центр экологии и краеведения. Там она вместе со своим научным руководителем Олесей Александровной Шевелевой придумала два инновационных материала, которые могут заменить натуральную кожу и пластик с ПВХ.





Готовьтесь: сейчас вы посмотрите на трутовики другими глазами

Буквально неделю назад Настя приехала из Бразилии: там она представляла Беларусь на конкурсе Mostratec и заняла второе место. Но о нем позже. Медали медалями, главное, что школьнице удалось создать по-настоящему инновационную вещь. Говоря простыми словами, Настя придумала и воплотила замену натуральной коже и пластику из… мицелия грибов. Короче, из грибницы.

— Это микокожа, которая в будущем может стать заменой натуральной коже. У нее ведь процесс получения долгий, энергозатратный и негуманный, — улыбается Настя. — А производство кожзама вредит окружающей среде как минимум тем, что в атмосферу выделяется углекислый газ. Наш материал абсолютно такой же, как кожа, по качественным характеристикам, но при этом он биоразлагаемый, экологически безопасный, эластичный и прочный.



Так выглядит выросшая «микокожа»

Готовую микокожу можно будет покрасить красителем в любой цвет. Но главная фишка материала в том, что он саморастущий. То есть ему можно задать любое лекало — например, для будущей сумочки — и мицелий гриба, как живое существо, «зарастет» ровно по вашей мерке.

— Чтобы сделать эту работу, потребовалось два года. Это был долгий и не могу сказать, что легкий, процесс именно из-за подбора нужных грибов-продуцентов. То есть тех, из которых в дальнейшем можно будет производить материал, — объясняет девушка. — Все началось просто с идеи, а дальше мы ездили в лес, собирали разные грибы и смотрели из выборки, какие лучше всего подходят. Оказалось, это трутовики (например, вешенки и боровики) — популярные в нашей стране грибы. Ведь надо, чтобы они были дешевые и доступные — это повлияет на стоимость материала.





Настя подчеркивает, что одной щепотки грибочка хватит, чтобы культивировать неограниченное количество мицелия, из которого все делается:

— Можно получить хоть 1000 чашек Петри с мицелием одновременно!

Выделить суперрезультативные грибы по качеству оказалось не так просто. Зато их мицелий прекрасно подошел и для второго материала, созданного Настей и Олесей Александровной. Речь о микобрикете, которым можно заменить ДВП, ДСП и пенопласт. Материал, как заверяет школьница, такой же прочный.

— Что самое главное — при этом легкий и водостойкий. И, конечно, экологически чистый. В состав микобрикета входит не только мицелий, который в этом случае используется в качестве клея, но и опилки, поэтому удается сделать его твердым. Мы брали и смешивали ингредиенты, придавали им нужную форму и потом запекали в термошкафу. То, что получается, можно использовать для чего угодно. Вот для столешницы, например.

Еще один плюс микобрикетов в том, что они быстро растут. А еще после использования могут быть удобрением. Схема такая: материал отработал свой век, его смешали с почвой — и получили готовое калийное удобрение (в этих трутовиках много калия).

«Подумали: „А вдруг?“ — и сделали за пару лет»

— В мире сейчас большие проблемы с пластиком, и наш проект помогает эти проблемы решить. Кроме того, есть еще и вопрос с отходами, — подчеркивает Настя. — Например, опилки — это отходы деревообрабатывающей промышленности. Они сегодня используются плохо — по сути, просто сжигаются или выбрасываются. А мы из этого делаем новые материалы. А микокожу мы растим на картофельном отваре.





Микокожа и микобрикет должны по задумке стать очень дешевыми, ведь на их производство требуется мало затрат и никаких сложных компонентов. Получится или нет, пока непонятно: Настя и ее научная руководительница еще ищут финансирование, чтобы запустить линию по выпуску новых материалов в Беларуси.

— Мы были на конкурсе, и к нему была очень ярая подготовка, — улыбается девушка. — Поэтому вопрос с поиском спонсоров пришлось отложить. Сейчас мы хотим больше времени уделить этому вопросу и общаться с разными организациями, чтобы наконец начать производство у нас в стране. Не хотелось бы, честно говоря, куда-то за границу продавать проект. Хотелось бы принести пользу Беларуси.

Тандем из Насти и научной руководительницы сложился спонтанно: школьница пришла на курсы в Республиканский центр экологии и краеведения, и там один из них вела как раз Олеся Шевелева.

— И меня так заинтересовала тема грибов! — вспоминает Настя. — Когда Олеся Александровна рассказала, какой разнообразный мир грибов и какие у них свойства, я загорелась изучением деталей. Дальше и появилась наша совместная идея создать «грибной» материал. Мы подумали: «А вдруг?» И вот — на базе центра сделали за пару лет.

«Без руководителя я бы мало что могла сделать»

Девушка признается: на занятия в центр она не шла — бежала. И со стереотипом о том, что многое за школьников делают их педагоги, в чем-то согласна.

— Конечно же, без руководителя я бы мало что смогла сделать. У меня нет таких знаний и навыков. Например, методики, как выделять нужные вещества, я не знаю. Но у нас был такой дуэт в работе, что я считаю, мы были как равные партнеры. Я очень благодарна своему руководителю за такую возможность, и благодаря ей я полюбила науку. Теперь пронесу эту любовь через всю жизнь: мне кажется, если ты уже вошел в науку, то не можешь оттуда выйти чисто эмоционально.



Медали Насти, привезенные с конкурсов

С результатом работы Настя сперва пошла на республиканский конкурс научных проектов школьников и заняла первое место. Дальше девушку при поддержке Министерства образования пригласили в команду из победителей разных олимпиад, конкурсов и научно-практических конференций. Уже из этих людей и выбирают представителей Беларуси на разных международных конкурсах.

Таким способом школьница сперва съездила представить проект в США, а теперь вот — в Бразилию. Причем последнюю поездку проспонсировала компания Coca-Cola, к которой руководители Республиканского центра экологии и краеведения обратились.

На обоих конкурсах Настя заняла второе место. Девушка признается: подробностей о проектах команд, занявших первое место, она не помнит, кроме того, что они были из Китая. Зато говорит, что там тоже «передовые работы, хорошие».

— На конкурсе есть много секций: на тему экологии, биологии, ботаники, робототехники и так далее. Я была представлена в первой, но, если точнее, категория называется Environmental management (с англ. «менеджмент окружающей среды» — Прим. TUT.BY). Всего участников было 1,5 тысячи.

Сравнить несравнимые проекты сложно — Настя тоже так думает. Но считает, что все справедливо: критерии оценок на таких конкурсах известны заранее. Это владение темой, английским языком, актуальность работы — и все такое.

«Поступать буду в Беларуси. Точно знаю, у нас клевые преподаватели»

Несмотря на отличный старт для международной карьеры, девушка за границу уезжать не планирует.

— Вообще, я пока еще не знаю, куда буду поступать, но специальность точно будет связана с биологией. Склоняюсь к биологическому факультету БГУ. Ну… или в другой какой-нибудь вуз пойду, — говорит Настя. — У меня еще есть почти целый год, чтобы с этим определиться.

— Тебя не смущает, что рейтинг белорусских университетов не лучший в мире? Да и в нашей науке к тому же мало денег…

— У нас клевые преподаватели — это вот я могу сказать стопроцентно. Та же самая Олеся Александровна, о которой я уже говорила… Таких учителей у нас много — которые прививают любовь к предмету, тягу к знаниям. По поводу финансирования науки ничего не могу сказать: я даже в университете еще не учусь. Но пока что система образования мне только помогала — теми же самыми конкурсами хотя бы.





Родители девушки работают врачами — так что, можно сказать, в чем-то их интересы с дочкой пересекаются. Например, в музыке: вместе с ними Настя ходила на концерт A-Studio.

— Еще я люблю очень литературу: русскую и белорусскую, — вообще читать. Языки тоже — можно сказать, я такой филолог больше, — удивляет школьница. — Нравится история. Биологию и химию я, конечно же, тоже люблю. Но сейчас говорю о тех предметах, которые от них «отличаются».

Находить время на тома «Войны и мира», которую как раз читают в старших классах, у школьницы легко получается с помощью электронной книги — ее можно возить с собой повсюду. Есть еще лайфхак: многое Настя читает летом, а потом вспоминает по ходу дела.

— Читать — это узнавать мнения других людей: я люблю не только классику, но и современных авторов. Это же классно — иметь свое мнение по поводу разных произведений, особенно тех, что делают шум в мире. Если мы не совершенствуемся, то не живем. Я так считаю.





При всех Настиных стремлениях, золотую медаль она пока не получила не только на международных конкурсах, но и даже в своей гимназии. Хотя в дневники школьницы только «девятки» и «десятки».

— Просто есть одна «восьмерка». Будешь смеяться по какому предмету! По физкультуре, — говорит Настя и хохочет.