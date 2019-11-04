ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бессонная ночь повышает тревожность

05.11.2019 18:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Как показывает новое исследование, целая ночь глубокого сна стабилизирует эмоции, а бессонная может вызвать повышение уровня тревоги до 30%. Об этом пишет Futurity.org со ссылкой на Nature.

Бессонная ночь повышает тревожность
Фото: pixabay.com

Исследователи обнаружили, что глубокий сон, также известный как медленный сон, в особенности сопровождающийся активностью мозга в диапазоне от 0,5 до 4 Герц, способен «перезагрузить» тревожный мозг.

Об этом свидетельствуют результаты эксперимента, состоящего из трех этапов. Вначале американские психологи попросили просили 18 добровольцев или не спать всю ночь, или спать нормально, а затем проследили за активностью их мозга в ответ на пугающие видео.

Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга, отвечающими за обработку эмоций. А вот глубокий сон оказался естественным ингибитором тревожности. То есть, это натуральное средство для спокойствия.

Помимо оценки связи между сном и тревогой у 18 участников исследования, исследователи воспроизвели результаты исследования у еще 30 участников. Результаты снова показали, что у тех, кто получил больше ночного глубокого сна, на следующий день уровень беспокойства был самым низким.

Кроме того, в дополнение к лабораторным экспериментам, исследователи провели онлайн-исследование, в котором они опрашивали 280 человек всех возрастов, как уровень их сна и беспокойства менялся на протяжении четырех дней. Данные подтвердили, что бессонная ночь может вызвать повышение уровня тревоги до 30%.

В завершение издание дало простые советы для крепкого и здорового сна:

  1. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже в выходные.
  2. Сохраняйте температуру в спальне прохладной, около 18 градусов Цельсия. Надевайте носки, если у вас холодные ноги.
  3. За час до сна выключите свет и все электронные экраны и устройства. Затемняющие шторы тоже будут полезны.
  4. Если вам не спится, встаньте с постели и сделайте что-нибудь спокойное и расслабляющее, пока не вернется сонливость. Затем вернитесь в кровать.
  5. Избегайте кофеина после часа дня и никогда не ложитесь спать пьяными. Седация (состояние полудремы) — не сон. Алкоголь также блокирует фазу быстрого сна, которая является важной частью цикла.
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как показывает новое исследование, целая ночь глубокого сна стабилизирует эмоции, а бессонная может вызвать повышение уровня тревоги до 30%. Об этом пишет Futurity.org...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
«Десять хороших мальчиков и девочек». СМИ США (и мы) вспомнили собак, ставших героями войн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика