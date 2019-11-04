Бессонная ночь повышает тревожность

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Как показывает новое исследование, целая ночь глубокого сна стабилизирует эмоции, а бессонная может вызвать повышение уровня тревоги до 30%. Об этом пишет Futurity.org со ссылкой на Nature .



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Исследователи обнаружили, что глубокий сон, также известный как медленный сон , в особенности сопровождающийся активностью мозга в диапазоне от 0,5 до 4 Герц, способен «перезагрузить» тревожный мозг.

Об этом свидетельствуют результаты эксперимента, состоящего из трех этапов. Вначале американские психологи попросили просили 18 добровольцев или не спать всю ночь, или спать нормально, а затем проследили за активностью их мозга в ответ на пугающие видео.

Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга, отвечающими за обработку эмоций. А вот глубокий сон оказался естественным ингибитором тревожности. То есть, это натуральное средство для спокойствия.

Помимо оценки связи между сном и тревогой у 18 участников исследования, исследователи воспроизвели результаты исследования у еще 30 участников. Результаты снова показали, что у тех, кто получил больше ночного глубокого сна, на следующий день уровень беспокойства был самым низким.

Кроме того, в дополнение к лабораторным экспериментам, исследователи провели онлайн-исследование, в котором они опрашивали 280 человек всех возрастов, как уровень их сна и беспокойства менялся на протяжении четырех дней. Данные подтвердили, что бессонная ночь может вызвать повышение уровня тревоги до 30%.

В завершение издание дало простые советы для крепкого и здорового сна:

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Сохраняйте температуру в спальне прохладной, около 18 градусов Цельсия. Надевайте носки, если у вас холодные ноги. За час до сна выключите свет и все электронные экраны и устройства. Затемняющие шторы тоже будут полезны. Если вам не спится, встаньте с постели и сделайте что-нибудь спокойное и расслабляющее, пока не вернется сонливость. Затем вернитесь в кровать. Избегайте кофеина после часа дня и никогда не ложитесь спать пьяными. Седация (состояние полудремы) — не сон. Алкоголь также блокирует фазу быстрого сна, которая является важной частью цикла.