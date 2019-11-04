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Бессонная ночь повышает тревожность
05.11.2019 18:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Как показывает новое исследование, целая ночь глубокого сна стабилизирует эмоции, а бессонная может вызвать повышение уровня тревоги до 30%. Об этом
Исследователи обнаружили, что глубокий сон, также известный как
Об этом свидетельствуют результаты эксперимента, состоящего из трех этапов. Вначале американские психологи попросили просили 18 добровольцев или не спать всю ночь, или спать нормально, а затем проследили за активностью их мозга в ответ на пугающие видео.
Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга, отвечающими за обработку эмоций. А вот глубокий сон оказался естественным ингибитором тревожности. То есть, это натуральное средство для спокойствия.
Помимо оценки связи между сном и тревогой у 18 участников исследования, исследователи воспроизвели результаты исследования у еще 30 участников. Результаты снова показали, что у тех, кто получил больше ночного глубокого сна, на следующий день уровень беспокойства был самым низким.
Кроме того, в дополнение к лабораторным экспериментам, исследователи провели онлайн-исследование, в котором они опрашивали 280 человек всех возрастов, как уровень их сна и беспокойства менялся на протяжении четырех дней. Данные подтвердили, что бессонная ночь может вызвать повышение уровня тревоги до 30%.
В завершение издание дало простые советы для крепкого и здорового сна:
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Как показывает новое исследование, целая ночь глубокого сна стабилизирует эмоции, а бессонная может вызвать повышение уровня тревоги до 30%. Об этом пишет Futurity.org...
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