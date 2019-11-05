Пока Беларусь не является «пугалом». Что обсудят на Belarus IGF

Источник материала: IT.Tut.by

В глобальном интернет-пространстве отдельные страны блокируют сайты и строят цифровой суверенитет. Затронет ли этот тренд нашу страну и есть ли у этого пути альтернативы?

Об этом 19 ноября пойдет речь на национальном Форуме по управлению интернетом Belarus IGF . Четвертый год подряд его проводит технический администратор национальных доменных зон, хостинг-провайдер компания hoster.by . В дискуссии на тему «Балканизация интернета» примут участие международные эксперты, журналисты и рядовые интернет-пользователи. Дать небольшой спойлер будущего обсуждения мы попросили приглашенных на Форум экспертов.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: пресс-служба IGF.by

Google, Facebook, YouTube и еще 1,3 млн заблокированных сайтов

Идея глобального информационного пространства — это то, ради чего создавался интернет. Сегодня эта красивая идея переживает не лучшие времена. Некоторые государства возводят границы, разделяя киберпространство на сектора. Этот процесс назвали «балканизацией». Примеров ей много. С 2000-х в Китае существует великий китайский файрвол. Три года назад было известно о почти 1,3 млн заблокированных в КНР сайтов, среди которых Google, Facebook и YouTube — так практика, которая вначале казалось недоразумением, стала устойчивым трендом.

Сегодня наш ближайший сосед Россия строит «суверенный интернет» — параллельную техническую инфраструктуру с возможностью в любой момент выключить «рубильник» и перейти на автономную систему. В России широко применяется блокировка и фильтрация контента: здесь заблокирована профессиональная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn. Не списана со счетов и идея блокировки Telegram, хотя недавняя попытка сделать это фактически провалилась. Известна «технарская» поговорка: «Вы делаете вид, что блокируете сайты, а мы делаем вид, что туда не ходим».

Этим летом в Казахстане была предпринята попытка ввести национальный сертификат безопасности для браузеров, которая многими экспертами расценивается как желание государства контролировать веб-трафик. Большинство производителей браузеров заявили, что не будут считать этот сертификат доверенным. Сейчас процесс на паузе, но такие тестовые заходы в том или ином виде копируют другие страны.

Законодательство становится жестче



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: пресс-служба IGF.by

— В нашем регионе мы все чаще наблюдаем обмен этими не очень хорошими практиками, — комментирует ситуацию приглашенный на Форум эксперт правозащитной организации Human Constanta Алексей Козлюк. — О России говорят много, Казахстан тоже «засветился». Беларусь пока не является таким «пугалом», хотя у нас строгое интернет-законодательство, которое с каждым годом становится все жестче. С другой стороны, законы у нас смягчаются на уровне правоприменения. Например, у нас должны блокировать любой сайт, на котором размещена порнография.

Существующая в Беларуси концепция информационной безопасности поддерживает политику «цифрового суверенитета» и борется с анонимностью в Сети. В прошлом году была введена обязательная смс-верификация комментаторов. По сути, она касается всего пользовательского контента: форумы, доски объявлений, любые интернет-площадки и сервисы, которые дают возможность пользователям этот контент генерировать.

На происходящее в Беларуси можно смотреть по-разному. С точки зрения простых «юзеров» у нас все хорошо: Google работает, Telegram и LinkedIn доступны. «Технари» говорят, что блокировок не так много, да и те можно обойти. Юристов и предпринимателей беспокоит существующая правовая неопределенность. «То, что написано в законе, рано или поздно может применяться масштабно, — отмечает Алексей Козлюк. — Ведь нигде не указано, что нельзя блокировать больше тысячи сайтов или каких-то сервисов, которыми пользуются миллионы людей. С одной стороны, если следовать букве закона, можно заблокировать чуть ли не половину белорусских и иностранных ресурсов. С другой стороны, мы радуемся, что на практике такого не происходит.

— Тема «балканизации» зачастую питается поверхностным восприятием целого комплекса геополитических, социально-экономических и даже чисто технических процессов — пазл, который порой и профессионалу непросто собрать воедино. То, что мы на пороге фрагментации интернета, сомнению уже не подлежит, и, похоже, некоторые страны Центральной и Восточной Европы оказываются в авангарде этого процесса, — полагает генеральный менеджер международной интернет-ассоциации APTLD Леонид Тодоров

— Беларусь не такая большая страна, чтобы завязаться на каком-то внутреннем контенте или внутреннем рынке, — делится мнением генеральный директор hoster.by, компании-организатора форума Сергей Повалишев. — Полностью отгородиться не получится, что мы видим, например, в экономике. Надеюсь, в ходе форумной дискуссии мы услышим разные позиции по этому вопросу. Возможно, нам нужно попытаться понять, что нашему обществу дал глобальный интернет, и что мы все потеряем, когда начнем разделять его на отдельные национальные или региональные сегменты.

В преддверии дискуссии о балканизации как никогда актуальны слова основателя интернета Тима Бернерса-Ли: «С моей точки зрения важно, что у нас есть одна сеть. Каждый, кто попробует разрезать ее на две части, увидит, что его кусок выглядит весьма скучно». «Отрежут» ли белорусских пользователей от интернета, введут ли у нас национальный сертификат, запретят ли пользоваться зарубежными сервисами и шифрованными мессенджерами? Все эти вопросы будут публично обсуждаться на Belarus IGF. Эксперты надеются, что приглашенные на Форум представители компетентных госорганов расскажут о том, как именно будет выстраиваться национальный суверенитет в белорусском сегменте сети Интернет.