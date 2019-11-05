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Вертолеты впервые оборудуют системой дымовой завесы

06.11.2019 10:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Французский авиастроительный гигант Airbus намерен оборудовать легкие военные вертолеты H145M специальной системой дымовой завесы, пишет Naked Science, ссылаясь на Jane’s.

Вертолеты впервые оборудуют системой дымовой завесы
Фото: airwar.ru

Новую систему с распределителями дыма планируют применять в режиме зависания и при посадке, когда вертолет временно находится в неподвижном состоянии: тем самым хотят обеспечить дополнительный уровень защиты при высадке десанта.

«Мы разрабатываем систему быстрого затемнения в полете, чтобы сделать H145M невидимым во время самого опасного этапа его миссии — при зависании на высоте около 20 метров и последующем десантировании войск. Ранее это было сделано для транспортных средств, но впервые — для вертолетов», — сообщил представитель Airbus Марк Хеннинг.

Суть в том, что по всему корпусу вертолета устанавливаются дозаторы, которые могут быстро выпускать дым и как бы создавать «завесу из тумана» вокруг машины. Причем в таком случае вертолет не будет заметен не только чисто визуально, но и в инфракрасном диапазоне.

Чтобы оценить реальность концепции, Airbus провела испытания с использованием системы быстрого затемнения Rheinmetall ROSY, которая развернута на наземных и морских платформах. Во время тестов ROSY задействовали на земле, в то время как H145M влетел в завесу тумана и завис в нем. В итоге система поддерживала хороший уровень невидимости машины на протяжении такого промежутка времени, которого будет достаточно для десантирования подразделений.

Ранее американские разработчики представили полноразмерный макет одного из самых необычных боевых вертолетов современности, а в России придумали, как создать вертолет, способный летать со скоростью 600 километров в час.

 
 
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Французский авиастроительный гигант Airbus намерен оборудовать легкие военные вертолеты H145M специальной системой дымовой завесы, пишет Naked Science, ссылаясь на Jane’s.
 
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