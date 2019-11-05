Вертолеты впервые оборудуют системой дымовой завесы

Источник материала: IT.Tut.by

Французский авиастроительный гигант Airbus намерен оборудовать легкие военные вертолеты H145M специальной системой дымовой завесы, пишет Naked Science, ссылаясь на Jane’s .



Фото: airwar.ru

Новую систему с распределителями дыма планируют применять в режиме зависания и при посадке, когда вертолет временно находится в неподвижном состоянии: тем самым хотят обеспечить дополнительный уровень защиты при высадке десанта.

«Мы разрабатываем систему быстрого затемнения в полете, чтобы сделать H145M невидимым во время самого опасного этапа его миссии — при зависании на высоте около 20 метров и последующем десантировании войск. Ранее это было сделано для транспортных средств, но впервые — для вертолетов», — сообщил представитель Airbus Марк Хеннинг.

Суть в том, что по всему корпусу вертолета устанавливаются дозаторы, которые могут быстро выпускать дым и как бы создавать «завесу из тумана» вокруг машины. Причем в таком случае вертолет не будет заметен не только чисто визуально, но и в инфракрасном диапазоне.

Чтобы оценить реальность концепции, Airbus провела испытания с использованием системы быстрого затемнения Rheinmetall ROSY, которая развернута на наземных и морских платформах. Во время тестов ROSY задействовали на земле, в то время как H145M влетел в завесу тумана и завис в нем. В итоге система поддерживала хороший уровень невидимости машины на протяжении такого промежутка времени, которого будет достаточно для десантирования подразделений.

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