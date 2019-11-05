Белорусы смогут стать свидетелями редкого астрономического явления

Источник материала: IT.Tut.by

В понедельник 11 ноября 2019 года жители Беларуси смогут стать свидетелями редкого астрономического явления — прохождения планеты Меркурий перед диском Солнца. Об этом рассказывают в паблике «ВКонтакте» ASTROBEL TEAM.



Изображение: ASTROBEL TEAM / ВКонтакте

В астрономии транзитом называют явление, при котором один астрономический объект, двигаясь по орбите, проходит перед другим объектом, частично заслоняя его.

11 ноября транзит Меркурия по диску Солнца также смогут наблюдать жители западных районов России, Украины, в странах Европы и Африки, в Южной Америке.



Изображение: ASTROBEL TEAM / ВКонтакте

При наблюдении с Земли лишь две планеты могут пройти на фоне солнечного диска — это Меркурий и Венера. В прошлый раз Меркурий проходил по диску Солнца 9 мая 2016 года, а Венера — 6 июня 2012 года.

В XXI веке на Земле можно будет наблюдать еще 10 транзитов Меркурия по диску Солнца, ближайшее из которых (после 11 ноября 2019 года) произойдет 13 ноября 2032 года. Ближайший транзит Венеры по солнечному диску будет только 11 декабря 2117 года.

Транзит планеты Меркурий по солнечному диску 11 ноября для Минска начнется в 15 часов 35 минут, когда у восточного края солнечного диска можно будет заметить «Первый контакт» — вступление планеты на диск Солнца.



Изображение: ASTROBEL TEAM / ВКонтакте

Уже через две минуты, в 15 часов 37 минут, наступит «Второй контакт» — Меркурий полностью зайдет на солнечный диск. Через оптические приборы он будет выглядеть как небольшой диск на фоне Солнца.

К сожалению, белорусы увидят лишь первую половину транзита Меркурия по солнечному диску, так как в 17 часов 20 минут по минскому времени Солнце зайдет за горизонт.

Хронология транзита Меркурия по диску Солнца 11 ноября 2019 года для Минска:

15.35 — начало вступления Меркурия на диск Солнца (1 контакт);

15.37 — окончание вступления планеты на солнечный диск (2 контакт);

17.20 — заход Солнца за горизонт;

18.19 — максимум транзита Меркурия по диску Солнца (не наблюдается);

21.02 — начало выхода планеты Меркурий с диска Солнца (3 контакт, не наблюдается);

21.04 — окончание выхода планеты с солнечного диска (4 контакт, не наблюдается).